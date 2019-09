Purtroppo i medici non c'è l'hanno fatta a riattivare le funzionalità di una delle gambe della 17enne rimasta gravemente ferita nell'incidente di ieri accaduto a Caprara di Spoltore, nel pescarese, dove un autobus della compagnia 'Tua' è andato a sbattere improvvisamente contro un albero. Le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare, ma pare che il mezzo pesante abbia forse evitato una vettura che sopraggiungeva contromano.

Alla ragazza i sanitari hanno amputato parzialmente uno dei due arti, mentre l'altra gamba, anch'essa con profonde lesioni, è stata invece salvata. Al momento, la giovane paziente si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale di Pescara sotto sedazione farmacologica. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria locale.

Ragazza seduta sulla parte posteriore del mezzo

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online 'Il Pescara', pare che la 17enne fosse seduta nella parte anteriore del mezzo: a causa del violento impatto, il frontale dell'autobus è stato completamente divelto.

Come si può ben vedere dalle immagini diffuse dai media locali, l'albero ha completamente distrutto il vetro anteriore del mezzo di trasporto. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma sarebbero almeno 10 le persone ferite in maniera lieve. La più grave è proprio la minore, la quale risiedeva a Pianella, sempre in provincia di Pescara ed è originaria di Torremaggiore, un piccolo centro che si trova in Puglia, precisamente in provincia di Foggia.

L'intervento chirurgico che ha subito è durato circa 10 ore, ma purtroppo, a quanto pare, lo stesso non ha dato i risultati sperati, questo proprio a causa della gravità delle ferite riportate dalla ragazza, la quale sarebbe rimasta letteralmente incastrata tra le lamiere.

Indagini in corso

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro su quanto successo ieri mattina. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi allo schianto, si sono recati i Vigili del Fuoco, unitamente alle Forze dell'Ordine, che hanno presidiato il traffico sull'arteria stradale ed eseguito i rilievi del caso.

I pompieri, invece, hanno provveduto ad estrarre i feriti dalle lamiere. La 17enne è stata trasportata in elicottero presso il nosocomio pescarese. Sicuramente, nelle prossime ore, si potranno conoscere ulteriori dettagli sul brutto sinistro stradale accaduto a Caprara di Spoltore. Al momento non ci sarebbero iscritti nel registro degli indagati, questo proprio perché la vicenda aspetta ancora di essere chiarita del tutto.

Gli altri feriti hanno riportato ferite guaribili in circa 5 - 10 giorni, mentre la prognosi per la giovane resta riservata. A breve i medici dovrebbero emettere un nuovo bollettino medico.