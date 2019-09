Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina, domenica 22 settembre, a Rimini, precisamente sul lungomare Augusto Murri, dove un cane di razza pitbull ha improvvisamente azzannato e ucciso il cane di una passante, una donna milanese che stava passeggiando insieme ai suoi due volpini. Secondo quanto riferisce la stampa locale, in particolare la testata giornalistica online, Rimini Today, l'incidente si è verificato all'altezza del bagno 51.

Il pitbull era tenuto al guinzaglio da una bambina e con lei c'era il padre. Pare, almeno così si apprende dalle indiscrezioni che giungono dall'Emilia, che il molosso fosse di proprietà della sorella del papà della bimba, il quale era stato dato momentaneamente in affido all'uomo.

Forse una distrazione per una telefonata

Al momento non è ancora ben chiaro che cosa sia successo ieri mattina a Rimini: secondo le ricostruzioni operate dagli inquirenti, forse il padre della piccola si è distratto per un attimo, in quanto aveva ricevuto una chiamata sul cellulare.

L'attacco del pitbull è stato immediato, questione davvero di pochi secondi: il cane si è avventato contro uno dei volpini, non lasciandogli praticamente scampo. L'animale aggredito purtroppo non ce l'ha fatta, in quanto erano troppo gravi le ferite e le lesioni provocate dal morso del molosso. Alla scena, a dir poco straziante, ha assistito imperterrita la proprietaria dell'animale. Nessuno ha potuto far nulla per far sì che il pitbull mollasse la presa.

Il tutto si è verificato intorno alle ore 12:30, quindi in tarda mattinata. Quella che doveva essere una tranquilla passeggiata, si è trasformata quindi in un dramma, sia per la signora a cui è stato ucciso il cane, che per i proprietari dello stesso molossoide.

Proprietari rischiano condanna penale

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Rimini, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi del caso.

Sul posto è giunto anche un veterinario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del volpino. L'autorità giudiziaria inoltre, sarebbe intenzionata ad emettere nei confronti dei proprietari del pitbull una condanna di natura penale. Fortunatamente l'animale non ha attaccato le persone presenti, per cui non ci sono stati ulteriori feriti. La notizia di quanto successo a Rimini ieri mattina si è sparsa immediatamente nello stesso capoluogo di provincia emiliano, ma anche nel milanese e nel resto del Paese, destando incredulità e sconcerto.

Non è la prima volta che un pitbull attacca altri animali o persone nel nostro Paese. Si ricordi ad esempio quanto successo lo scorso mese di luglio a Napoli, dove un pitbull aggredì un agente della Polizia di Stato durante un controllo di un soggetto posto agli arresti domiciliari: in quell'occasione, gli agenti furono costretti a sparare sul molosso, il quale rimasto gravemente ferito morì poco dopo in una clinica veterinaria.