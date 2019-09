Un'altra terribile sparatoria si è verificata nel pomeriggio di sabato 31 agosto in Texas, precisamente a Odessa, una città che non dista molto da El Paso. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, pare che un uomo bianco - le cui generalità non sono state ancora fornite - abbia cominciato a sparare all'impazzata in un centro commerciale situato nella zona est della cittadina texana.

Prima di aprire il fuoco avrebbe rubato un furgone postale con il quale si sarebbe recato a tutta velocità verso l'esercizio commerciale. Poco prima che ciò accadesse, pare fosse sfuggito ad un controllo stradale di routine.

La polizia statunitense, intanto, ha comunicato che ci sarebbero almeno cinque morti, mentre i feriti sarebbero una trentina, tra i quali ci sarebbe anche un bambino di circa un anno e mezzo. Il killer, invece, avrebbe utilizzato un fucile per compiere la strage.

Si era pensato all'azione congiunta di due attentatori

In un primo momento gli organi d'informazione americani avevano ipotizzato che fossero due gli assalitori, uno dei quali sarebbe giunto nei pressi del centro commerciale a bordo di una Toyota. In realtà, successivamente quest'indiscrezione non è stata confermata.

Dopo aver aperto il fuoco nella struttura di Odessa, il killer si è dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce.

Ha imboccato una strada statale verso Midland, ma le forze dell'ordine si sono subito lanciate all'inseguimento, intercettandolo nel parcheggio di un cinema: a tal proposito, si sospetta che l'uomo stesse pianificando un altro assalto armato, sparando alle persone che in quel momento si trovavano in sala. Nel corso del suo intervento, la polizia ha fatto fuoco sul fuggitivo, colpendolo a morte.

Ci sarebbe un video che mostra l'uccisione del killer

La Repubblica rivela che starebbe circolando un video piuttosto cruento che mostrerebbe il momento in cui l'attentatore è stato ucciso dagli agenti di polizia.

Dal filmato si udirebbero distintamente i colpi d'arma da fuoco fatti esplodere dalle forze dell'ordine americane. Le immagini avrebbero iniziato a circolare sul web circa un'ora dopo la sparatoria.

In seguito all'assalto armato al centro commerciale di Odessa, le autorità locali hanno provveduto a far scattare un piano di sicurezza, avvisando ad esempio gli studenti dell'Università del Texas Permian Basin di non aprire a nessuno e di trincerarsi nell'edificio.

Quest'ennesimo e drammatico episodio verificatosi negli States sta alimentando le polemiche e il dibattito tra l'opinione pubblica e il mondo politico soprattutto in merito alle leggi sul possesso di armi. Il presidente Donald Trump ha seguito la vicenda minuto dopo minuto rimanendo in contatto con la polizia, mentre il candidato dem alla Casa Bianca, Beto O'Rourke, ha affermato che è necessario fermare una volta per tutte questa escalation di violenza, parlando di una vera e propria "epidemia".