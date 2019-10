La notizia è di quelle che fanno arrabbiare parecchio, un uomo di 42 anni di Floridia, in provincia di Siracusa, viene fermato al posto di blocco della Guardia di Finanza, e trovato in possesso di 600 euro in contanti che non riesce a giustificare. In realtà le Fiamme Gialle lo tenevano già sotto controllo da parecchio tempo, in quanto sospettato di qualche traffico illecito. In particolare, le forze dell'ordine si erano insospettite osservando il suo comportamento in pubblico e per il fatto che girasse con una Porsche Macane, risultata in seguito di sua proprietà.

L'uomo, al secolo Paolo Nastasi, risulta percettore di reddito di cittadinanza, perché all'Inps risulta essere in condizioni di indigenza.

Dopo il posto di blocco, la Guardia di Finanza ha immediatamente disposto una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, trovando conferma a tutti i precedenti sospetti: deteneva in casa 120 grammi di cocaina, ben nascosta nei fondi di lattine di alluminio vuoti, quelli normali per le bevande, ma anche dentro a un piccolo estintore.

Hanno trovato anche altri 1000 euro in contanti, verosimilmente ricavati dallo spaccio di droga; infatti la cocaina, rinvenuta grazie anche all'intervento di un cane addestrato a rilevare stupefacenti, era tutta già confezionata in 327 piccole dosi e pronta per la vendita, con colori e grammature diverse. L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e accompagnato nel carcere di Siracusa.

Non è questo l'unico caso del genere, dopo la legge sul 'Reddito di Cittadinanza' voluto dal precedente Governo Lega - CinqueStelle, volto a migliorare le condizioni di vita dei due milioni di poveri che risiedono nel nostro Paese; come in ogni buona legge però, ci sono molte cose ancora da migliorare, come ad esempio la selezione più accurata delle domande e la verifica puntuale dei requisiti. Immediate le reazioni di alcuni politici contrari alla legge in questione: "Ennesimo scandalo di una misura sbagliata", dice Anna Maria Bernini di Forza Italia, "Si sta rivelando un inutile spreco di denaro pubblico".

La senatrice fa di tutta l'erba un fascio, bollando come sbagliata una misura che invece ha recato sollievo a centinaia di migliaia di famiglie, mentre la Guardia di Finanza ha fatto scattare "la guerra ai furbetti", in seguito ad una circolare del Comando Operativo che punta a scovare le persone che approfittano illecitamente del beneficio.

allora togliamo anche l'assegno invalidità per colpa dei falsi invalidi? Ma come ragionate?? — sonia oliva (@soniabetz1) October 29, 2019

Allora per colpa dei disonesti devono soffrire tutti è cosi? — Giulio Adani (@morango1000) October 29, 2019

Recentemente sono state rese note altre operazioni delle forze dell'ordine che hanno individuato reati di questo stesso tipo, tra le quali ben 12 persone nelle province di Napoli e Salerno, tra spacciatori e contrabbandieri, il quarantaduenne di Pesaro che ha confessato candidamente di vivere grazie allo spaccio e al reddito di cittadinanza, o la cinquantaduenne di Prato arrestata con 5 chili di hashish.