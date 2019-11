La Polizia di Stato di Brindisi sta continuando in maniera serrata le indagini intorno al brutto episodio che si è verificato nella tarda mattinata di ieri, 22 novembre, al rione Paradiso, dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola subito dopo una rissa. Il dramma è avvenuto in via Carducci, nei pressi del "Mercato della Corazzata". Stando alle notizie che giungono dal capoluogo di provincia adriatico, pare che la scena sia stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

La dinamica dell'azione criminosa è ancora al vaglio degli investigatori, ma questi frame potrebbero essere molto utili per poter rintracciare gli autori del misfatto. L'alterco, che si è verificato all'altezza del civico 37, avrebbe coinvolto almeno tre persone, tra cui un individuo di 61 anni, il quale sarebbe rimasto lievemente ferito al volto a causa della colluttazione, rinunciando peraltro alle cure mediche. Tracce ematiche, infatti, sono state rinvenute proprio nei pressi di un portone situato sulla stessa via.

Aggressione poco dopo le ore 13:00

Tutto è avvenuto in un orario di punta, poco dopo le ore 13:00, proprio mentre i bambini uscivano dal vicino plesso scolastico "Grazia Deledda", una Scuola elementare tra le più note della città. Fortunatamente non ci sono state conseguenze né per i bimbi, né per i relativi genitori che stavano aspettando gli infanti all'esterno della struttura. La scena, ripresa dagli occhi elettronici, mostrerebbe la rissa: il 61enne sarebbe stato colpito al mento e ad un labbro, prima di fuggire verso via Egnazia attraverso un porticato che si trova tra i palazzi.

Pochi minuti dopo sarebbe arrivata un'auto con a bordo almeno due soggetti e uno di loro, dal lato passeggero, avrebbe esploso in aria alcuni colpi di pistola, in aria e probabilmente a scopo intimidatorio, prima di dileguarsi.

Vittima già conosciuta alle Forze dell'Ordine

A quanto sembra la stessa vittima si è recata presso gli uffici della Questura per poter raccontare quando fosse successo poco prima.

Il 61enne sarebbe un soggetto comunque già noto alle forze di polizia, in quanto ha avuto precedenti penali per reati connessi al contrabbando. Nonostante in strada ci fossero numerose persone i poliziotti, coordinati dal vice questore Rita Sverdigliozzi, non hanno trovato testimoni oculari che possano aver assistito alla scena. Gli spari sono avvenuti proprio di fronte la struttura che ospita il mercato rionale.

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto successo ieri a Brindisi. Non è escluso che gli autori del misfatto abbiano le ore contate: per adesso gli inquirenti continuano ad indagare.