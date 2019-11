Le Previsioni meteo avevano già annunciato che ci sarebbero stati molti disagi a causa del maltempo, che ormai da ieri sabato 23 novembre sta colpendo tutta l'Italia, in particolare le regioni settentrionali, con l'ennesima perturbazione di questo mese. Una delle situazioni più critiche però si sta verificando in Liguria, soprattutto nel savonese, dove è crollato un viadotto sulla A6, nei pressi della cittadina di Altare.

I motivi del cedimento della struttura non sono ancora ben chiari, ma pare sia stato provocato proprio dalle forti piogge che hanno causato un grosso smottamento del costone sovrastante. Nella regione ligure gli sfollati sono circa 181, mentre le persone rimaste isolate sono 800. Il crollo del ponte ha portato alla chiusura del bivio A6/A10 tra Savona ed Altare in direzione Torino.

Cedimento visibile ad occhio nudo

Secondo quanto riportano i media locali, il crollo del viadotto è visibile dalla zona savonese denominata Madonna del Monte.

Sono impressionanti le immagini che in questi minuti stanno diffondendo i media locali e nazionali, che mostrano l'infrastruttura completamente spaccata a metà con il guardrail che penzola nel vuoto. Fortunatamente in quel frangente nessun automobilista stava percorrendo l'arteria stradale in questione. Dopo il crollo sul posto sono arrivate immediatamente le pattuglie della polizia stradale.

Come già detto la situazione è molto seria in tutta la regione, in quanto le mareggiate continuano a portare devastazione e danni su tutto il litorale ligure, mentre nell'alessandrino, quindi in Piemonte, una donna risulta dispersa a causa della piena del fiume Bormida. Il tratto stradale in cui è caduto il viadotto sarebbe di competenza di Autostrada dei Fiori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Previsioni Meteo

Sarà chiesto lo stato di emergenza

La regione Liguria nelle prossime ore chiederà lo stato di emergenza anche se la regione non è in ginocchio, almeno questo afferma il governatore regionale Giovanni Toti. Dai ieri ad oggi su tutto il territorio ligure è caduta una quantità di pioggia che è superiore addirittura a quella che provocò l'alluvione di Genova nel 2014. Come si ricorderà, in quell'occasione ci fu anche un morto.

Da allora la paura per i genovesi è davvero tanta, soprattutto quando piove in maniera così insistente. Sarebbero 1802 i millimetri di pioggia caduti nelle ultime 24 ore. Sulle strade di tutte le province ligure ci sono poi delle frane più o meno importanti che stanno arrecando non pochi disagi alla circolazione, in particolare se ne segnala una abbastanza rilevante in località Ritani, dove il fronte franoso minaccia anche alcune abitazioni.