Si è sfiorata la tragedia ieri pomeriggio, sabato 21 dicembre, a Brindisi, precisamente in via Osanna, quando all'improvviso le sbarre di un passaggio a livello si sono aperte entrambe pochi istanti prima che da lì transitasse un treno. Secondo quanto riferiscono i media locali sarebbe stato provvidenziale l'intervento di un cittadino, Italo Licci, che ha visto quanto stava succedendo e quindi è sceso subito dalla vettura facendo segno agli altri automobilisti di fermarsi. Lui stesso ha raccontato quei momenti di angoscia alla testata giornalistica locale online Brindisi Report.

Il cittadino: 'Entrambe le sbarre erano sollevate'

Licci ha raccontato alla stampa che quando il semaforo era rosso la sbarra che si trova dalla parte di via Osanna è rimasta alzata. Ciò voleva dire che il sistema meccanico adibito proprio al sollevamento e all'abbassamento del passaggio a livello era andato in blocco. Tutto è successo in pochi istanti, quando erano circa le 14:50. A questo punto numerosi autoveicoli si sono fermati su entrambe le estremità dei binari, attendendo che il convoglio passasse.

All'improvviso, sempre secondo quanto si apprende dal racconto dell'uomo, anche l'altra sbarra si è alzata. Capendo il pericolo il testimone è sceso subito dalla macchina e ha fatto segno alle altre auto di fermarsi perché il treno stava per sopraggiungere. Proprio in quell'istante il convoglio è passato sfrecciando: tutti i conducenti delle vetture sono rimasti sconcertati. Se Licci non avesse avuto il sangue freddo per scendere dalla macchina e avvisare tutti del pericolo le conseguenze potevano essere ben altre. L'infrastruttura insiste proprio tra via Osanna e la trafficata via Provinciale San Vito, una delle arterie stradali principali del capoluogo di provincia pugliese.

Una professoressa ha fatto segno all'uomo di non attraversare i binari

Testimone oculare della vicenda è anche una professoressa del posto, la quale è stata insegnante proprio di Italo Licci, il cittadino eroe che ieri ha impedito davvero una disgrazia.

La signora ha raccontato di come abbia fatto cenno all'uomo di non attraversare i binari, informando di essersi comunque accorta tempestivamente del pericolo. Inoltre, non sarebbe la prima volta che quel passaggio a livello causa problemi: era già successo nel 2017, sempre nel mese di dicembre, quando un'auto rimase bloccata perché le sbarre si chiusero improvvisamente. Anche a marzo dello stesso anno si verificò un episodio simile. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questa vicenda che ha fatto subito il giro della città, destando sconcerto tra gli abitanti.