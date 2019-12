Sono delle feste natalizie piuttosto amare quelle dei dipendenti della ditta Revisud a Brindisi, i quali non hanno ancora ricevuto lo stipendio di dicembre e la tredicesima spettante come da accordi contrattuali. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, i lavoratori sono ormai in sciopero da diversi giorni e nelle scorse hanno anche chiesto un incontro con il Prefetto, affinché quest'ultimo possa trovare una soluzione. La Revisud è un'azienda metalmeccanica che opera nella zona industriale del capoluogo di provincia pugliese e tutto quest'anno ha lavorato continuamente, in quanto, secondo quanto affermano alcuni media locali, ha tante commesse in tutta Italia.

I lavoratori, insieme ai sindacati di categoria (Fim, Fiom, Uilm, Ugl), denunciano un netto ritardo nel pagamento degli stipendi oltre che alla mancata corresponsione di ulteriori istituti commerciali.

Ottenuto incontro con il Prefetto

Nella mattinata di ieri, 27 dicembre, i sindacati hanno ottenuto un incontro con il capo di Gabinetto della Prefettura di Brindisi, Maria Antonietta Olivieri, la quale si è informata sulla situazione. Con questo vertice si spera che la ditta possa procedere ala pagamento degli operai e quindi a fargli trascorrere un sereno inizio anno.

Per lunedì 30 dicembre è stato fissato un incontro tra l'azienda e i sindacati. Angelo Leo, segretario di Fiom Cgil Brindisi, tramite le pagine della testata giornalistica locale online Brindisi Report ha ringraziato la Prefettura per la sensibilità dimostrata verso la questione dei lavoratori Revisud. Sarebbe la seconda volta che si verifica una situazione del genere: l'ennesima si materializzò proprio a dicembre del 2018.

L'azienda rassicura che il giorno 30 dicembre saranno fatti i bonifici

Nel frattempo la stessa ditta ha rassicurato i suoi dipendenti che giorno 30 dicembre saranno fatti i bonifici a tutti gli operai. Di tutt'altro avviso è il sindacalista Leo, il quale dichiara che le motivazioni del non pagamento dovrà essere la stessa azienda a spiegarle, preferibilmente in un tavolo ufficiale.

Proprio i sindacati di categoria si augurano che tutto venga risolto entro il 30 dicembre prossimo e non oltre. Ancora una volta quindi la città di Brindisi e la sua provincia fanno i conti con una situazione lavorativa davvero molto difficile: di pochi giorni fa è la notizia che riguarda il fallimento della ditta Leucci Costruzioni, la quale ha dovuto lasciare a casa ben 30 persone quasi alla Vigilia di Natale. In quest'ultimo caso l'azienda era rimasta senza commesse, per cui ha dovuto chiudere i battenti nonostante l'ardua lotta profusa dai lavoratori e dai sindacati.