Lisa Sartori, 16 anni, è scomparsa ormai da tre settimane senza dare più alcuna notizia di sé, né alla mamma, né alle amiche. Nella serata dell'11 dicembre, la signora Barbara Ganterer, la mamma della ragazza, è stata ospitata nella trasmissione tv Chi l'ha visto per fare un appello a chiunque possa aiutarla a rintracciarla. La mamma ha espresso anche la possibilità che Lisa si trovi insieme ad un'amica, ma non c'è alcuna conferma su questa eventualità.

La ragazza scomparsa è stata vista per l'ultima volta il 19 novembre.

Alle 16:00 Lisa avrebbe preso un autobus da Sinigo a Merano. Secondo alcune testimonianze, a Merano doveva poi prendere il treno per arrivare a Silandro, dove l'aspettava una sua amica, che l'avrebbe ospitata a casa sua. Il suo cellulare risulta spento, e l'ipotesi della madre è che lei abbia tolto anche la scheda, per non farsi rintracciare.

La madre ha aspettato sperando che si trattasse di un breve capriccio

All'inizio la madre, in accordo con i Carabinieri di Lana, ha deciso di aspettare qualche giorno, per lasciarle il tempo di stare per conto suo, nel caso questa fosse stata una sua scelta personale, ma sono passati ormai circa 24 giorni e nessuno ha più avuto sue notizie, neanche indirette.

Anche il suo papà la sta cercando ed è molto preoccupato per lei.

Federica Sciarelli, conduttrice del programma, ha voluto sottolineare il fatto che chiunque stesse eventualmente nascondendo o aiutando Lisa Sartori a restare irreperibile, potrebbe incorrere nel reato di sottrazione di minore. Ha invitato quindi chiunque possa sapere qualcosa sulla scomparsa a mettersi in contatto con il programma stesso o con le forze dell'ordine.

La signora Ganterer ha poi rivolto un intimo appello a Lisa, nella loro lingua preferita, il tedesco, con un tono molto affettuoso e tenero.

Lisa Sartori comunque è bilingue, parla correttamente sia il tedesco, sia l'italiano, come quasi tutti gli abitanti del Trentino Alto Adige. Dopo qualche minuto, la mamma della ragazza scomparsa ha ripetuto lo stesso appello anche in un italiano appena stentato: "Lisa, vieni a casa indietro, sono tante quelle persone che ti vogliono davvero bene, quelle che ti amano. Ti vogliamo aiutare a vivere la tua vita, se fai la tua scuola, quella che a te ti piace, siamo sempre vicini di te. Ti amo".

La conduttrice ha poi chiarito alcuni dettagli sull'aspetto di Lisa, molto magra, esile, pesa 40 Kg ma è alta un metro e 67; capelli castani scuri con riflessi rossi, lunghi con una frangetta sul viso.

Ha dei tatuaggi sulle braccia e sulle gambe, per quanto possa essere utile, vista la stagione fredda. Quando è stata vista per l'ultima volta aveva leggings scuri, un cappotto nero col cappuccio, stretto in vita da una cintura. Chiunque abbia sue notizie è pregato di comunicarle nei modi già nominati oppure direttamente alla madre, la signora Barbara Ganterer, al numero di cellulare 338.8615564.