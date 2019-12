Zac Efron, uno degli attori di Hollywood più amati degli ultimi anni, ha rischiato di morire. L'attore, famoso grazie al successo che ebbe la saga "High School Musical" di cui era protagonista, si trovava in Papua Nuova Guinea per girare un reality. [VIDEO] Esso, intitolato "Killing Zac Efron" (letteralmente "uccidendo Zac Efron"), prevedeva che la star hollywoodiana stesse poco meno di un mese in una isola in Papua Nuova Guinea, dove sarebbe dovuto sopravvivere basandosi solo sulle sue forze. Proprio durante questa esperienza l'attore sarebbe incappato in una infezione batterica, forse il tifo.

Trasferito negli USA, le sue condizioni sarebbero migliorate ma restano gravi

Le condizioni sono subito apparse disperate, tanto che l'equipe medica temeva che non sarebbe sopravvissuto al viaggio verso l'ospedale di Brisbane, in Australia. L'attore, fortunatamente, è riuscito a sopravvivere al viaggio aereo ed è rimasto ricoverato presso la struttura sanitaria in Australia, dove ha ricevuto le prime cure. Una volta che le condizioni si sono stabilizzate, tuttavia, l'attore è stato trasferito con successo negli USA, dove si trova attualmente ricoverato.

Il trasferimento sarebbe avvenuto il 24 dicembre. Le condizioni di Zac Efron sarebbero ora migliorate: il "Daily Mail", che per primo ha riportato la notizia, parla di una situazione che è migliorata ma che rimane comunque grave. L'attore, poco prima di iniziare il reality, aveva parlato proprio di esso e si era detto entusiasta per la nuova esperienza: "Sono entusiasta di vivere esperienze inaspettate e di esplorare zone del mondo che non sono nemmeno presenti nelle mappe". Il reality sarebbe dovuto andare in onda nel 2020, anche se vista la situazione verificatisi è probabile che possa non essere più trasmesso.

La carriera del 32 enne è iniziata negli anni 2000 e vanta già decine di pellicole

Zac Efron, 32 anni, ha iniziato la carriera nel 2002 quando prese parte a numerosi episodi di diverse serie tv (come ER e The Guardian) recitando sempre parti secondarie.

La notorietà mondiale gli arrivò nel 2006, quando veste i panni di protagonista del film Disney "High School Musical": grazie a tale pellicola, l'attore vinse il Teen Choice Award per miglior attore rivelazione. Da allora la carriera del giovane attore è costellata di successi e collaborazioni, tra le quali quella con Robert De Niro in "Nonno Scatenato" e con The Rock in "Baywatch". Nel 2014 l'attore di Hollywood ha iniziato anche la carriera di produttore cinematografico. Nel 2020, inoltre, Zac Efron sarà uno dei doppiatori del film Warner Bros "Scooby Doo", dove darà la voce al personaggio di Fred Jones.