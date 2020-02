Si è spento Paolo Guerra, il produttore musicale, teatrale e cinematografico noto soprattutto per aver portato al Cinema i film di Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre comici hanno ricordato in una nota piena di affetto il loro produttore, morto a 70 anni dopo una breve malattia.

Il produttore teatrale e cinematografico Paolo Guerra è deceduto nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio a causa di una malattia.

Il 70enne era conosciuto al grande pubblico soprattutto per aver portato al successo i film dello storico trio Aldo, Giovanni e Giacomo, con cui iniziò la sua esperienza cinematografica. Paolo Guerra era nato nel 1949 a Modena, dove fondò nel 1981 la Agidi, management autonomo, insieme ad altri operatori dello spettacolo tra cui Emanuela Rossi. Negli anni '80 Guerra fu un importante promoter musicale e discografico, occupandosi della distribuzione degli spettacoli di Enzo Jannacci, Skiantos, Enrico Ruggeri e molti altri.

Il suo esordio nella produzione cinematografica iniziò nel 1997, quando Guerra decise di portare sul grande schermo Tre uomini e una gamba, il primo film cult di Aldo, Giovanni e Giacomo che registrò un successo clamoroso: 45 miliardi di lire e la candidatura al David di Donatello come miglior opera prima furono il risultato conseguito dal primo film del trio milanese.

I tre comici ricordano Paolo Guerra con un commosso post

Il legame con Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti è diventato sempre più stretto per Paolo Guerra, che successivamente ha prodotto tutti i loro film, da Così è la vita, fino all'ultimo Odio l'estate, uscito il 30 gennaio scorso. Massimo Venier, regista dell'ultimo successo interpretato dai tre comici, ha voluto ricordare Paolo Guerra su Twitter, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto con il suo prezioso lavoro: "Se conoscete e amate Aldo, Giovanni e Giacomo, moltissimo lo si deve al coraggio, alla forza e alle intuizioni di Paolo Guerra".

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno ricordato il loro produttore con una nota commossa su Instagram in cui hanno ripercorso il lungo cammino insieme, dagli esordi difficili in cui per loro non era semplice ottenere un appuntamento con Paolo Guerra, che all'inizio era molto diffidente nei loro confronti. Alla fine del loro primo provino il produttore, colpito dal divertimento che gli avevano trasmesso, decise di cominciare il loro sodalizio che è durato fino alla fine, con Odio l'estate. "Siamo sicuri che da qualche parte dell'universo starà cercando di mettere sotto contratto qualcuno", hanno concluso i tre comici salutando per sempre il loro grande punto di riferimento.