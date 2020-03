Giunge all'occhio della cronaca una notizia di pochi minuti fa che ha dell'incredibile: una donna cinese di 98 anni è guarita dal coronavirus a Whuan, focolaio principale dell'epidemia che sta terrorizzando il mondo. Intanto, in Italia aumentano i contagi e le vittime, ma anche le guarigioni.

Coronavirus, la guarigione straordinaria di una donna 98enne

La donna cinese, la più anziana in assoluto tra i contagiati dal virus, è stata curata al Leishenshan Hospital, struttura costruita recentemente e in tempi da record per fronteggiare l'emergenza medico-sanitaria del Covid-19.

La donna, dalla tempra fortissima per la sua avanzata età, è stata dimessa insieme alla figlia dalla struttura ospedaliera temporanea.

A riportarlo è il CGTN, il canale televisivo di news, attivo h24 in lingua inglese, della China Central Television.

Una guarigione che ha davvero dell'incredibile, considerando che il virus, quale caratteristica distintiva rispetto ad altre forme virali, ha proprio quella di colpire e, purtroppo il più delle volte uccidere, persone in età avanzata e con patologie concomitanti o croniche.

Coronavirus, una guarigione che fa ben sperare nel futuro

Un evento davvero singolare, questo della donna cinese di Whuan, fulcro del focolaio principale del coronavirus che ha dato inizio all'epidemia mondiale.

Un evento imprevisto ed imprevedibile che dà speranza e che fa pensare che sconfiggere la malattia sia davvero possibile.

Nonostante il continuo avanzare dell'epidemia, che sta coinvolgendo ogni parte del globo, la scienza prosegue la lotta, sia negli ospedali che nei laboratori, contro quello che si è rivelato un pericolo non solo per la Salute delle persone, ma anche uno spauracchio socio-economico che sta mettendo in ginocchio le maggiori e più importanti economie mondiali.

Coronavirus, i numeri in Italia

Da quasi dieci giorni, il Coronavirus è entrato a far parte della vita degli italiani e, purtroppo, alcuni non sono riusciti a resistere alla sua forza, ma tanti sono riusciti a sconfiggerlo.

Dalle ultime stime italiane, ben 1.128 sono stati, in totale, i contagi, 30 i decessi (ultimo dei quali a Piacenza) e 50 le guarigioni. La situazione più importante si registra in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre il Sud presenta un bilancio più rassicurante.

I contagi attualmente registrati, i cui dati provengono dagli ospedali regionali che hanno effettuato i ricoveri, sono 615 in Lombardia, 191 in Veneto, 217 in Emilia-Romagna, 42 in Liguria, 11 in Piemonte, in Toscana e nelle Marche, quattro in Sicilia (la signora attualmente ricoverata all'ospedale "V. Cervello" sta bene), 13 in Campania, sei nel Lazio, tre in Puglia e un solo caso in Abruzzo, in Calabria e a Bolzano.