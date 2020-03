Tra pochi giorni l'applicazione "Sos Italia" potrebbe essere pronta e scaricabile tranquillamente da Google Play e App Store. Si tratta di uno strumento innovativo che permetterà di tracciare in tempo reale i dati della pandemia da Coronavirus che sta affliggendo il nostro Paese. Alla stessa ci stanno lavorando esperti dell'Aidr (Associazione Italian Design Revolution) e della software house Sielte. L'obiettivo è quello di creare un'app che, rispettando la privacy dei cittadini, sia in grado di semplificare la gestione dell'epidemia da parte delle autorità competenti.

La notizia, apparsa già su tutti i media nazionali come Il Sole 24 Ore, ha fatto il giro d'Italia.

L'applicazione terrà traccia dei soggetti colpiti dal Covid-19

Lo strumento informatico servirà prima di tutto a monitorare i soggetti che sono stati già colpiti dal Covid-19, e che quindi sono positivi. Le autorità sanitarie potranno così essere informati in ogni momento, anche a distanza, sugli eventuali movimenti di questi ultimi. Il progetto di "Sos Italia" nasce dalla collaborazione con il Ministero dell'Innovazione tecnologica.

Come già detto in apertura, l'app rispetterà in toto la privacy dei cittadini, i quali all'interno della stessa inseriranno i loro dati personali. Non è prevista l'attivazione del Gps sul cellulare in automatico una volta installato lo strumento informatico e la piattaforma digitale sulla quale si poggia "Sos Italia" è gestita solo da soggetti incaricati di raccogliere e organizzare le informazioni inserite dai cittadini al suo interno.

Saranno raccolti semplici dati personali, come ad esempio nome, cognome, indirizzo e codice fiscale. Anche in caso di fermo da parte delle Forze dell'Ordine ci sarà un QR Code che potrà rendere semplici e veloci i controlli e l'analisi dei dati in tempo reale.

Digitalizzazione dell'autocertificazione

Gli esperti spiegano che l'applicazione è in sostanza una sorta di estensione del sistema Spid per le identità certificate.

Uno degli aspetti più innovativi di quest'ultima è proprio la completa digitalizzazione del processo di autocertificazione degli spostamenti. Con questo strumento l'Esecutivo spera di avere un'arma in più per combattere il virus, che nel nostro Paese ha già provocato oltre 8.000 morti. Applicazioni del genere sono state già usate per combattere la pandemia in Corea del Sud e Cina, dove ogni soggetto malato era costantemente seguito dalle autorità sanitarie. Non ci resta quindi che attendere che "Sos Italia" sia disponibile negli store online per poterla scaricare. La tecnologia, come già dimostrato in altre parti sul pianeta, può davvero aiutare a sconfiggere, o perlomeno fermare momentaneamente la malattia in questione.