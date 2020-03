La comunità di Cortona, città della provincia di Arezzo, è rimasta scossa dal tragico destino che ha colpito Marco Calicchia, carabiniere di 25 anni, la cui vita si è spezzata prematuramente nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, a causa di una lunga malattia che non gli ha lasciato via di scampo. Il ragazzo, figlio del comandante della stazione dei Carabinieri di Cortona Claudio Calicchia, era molto conosciuto nella sua cittadina. Sul web il ricordo di tante persone, tra cui il sindaco della città aretina Luciano Meoni.

Viste le misure prese dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in merito all'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese, non si svolgeranno i funerali: la salma verrà sepolta e benedetta nella giornata di domani, sabato 14 marzo.

Marco, si è spento a 25 anni dopo una lunga malattia

Lutto nella città di Cortona. Marco Calicchia, giovane carabiniere di 25 anni, nella serata di ieri, giovedì 12 marzo, si è spento dopo una lunga malattia, presso la casa dei suoi genitori, Aurora e Claudio.

Il ragazzo aveva anche due fratelli: Claudia e Lorenzo. Come viene descritto dalle testate online locali, Marco era un ragazzo, solare pieno di vita e si destreggiava tra il suo amore per l'Arma e la passione per lo sport, in particolar modo era tifoso della Juventus.

Vista l'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutta l'Italia, non ci sarà la possibilità di celebrare i funerali (per evitare l'assembramento di persone).

La salma verrà benedetta e sepolta nella giornata di domani, sabato 14 marzo, senza la partecipazione di nessuno.

Il sindaco di Cortona: 'Un giovane con tanta voglia di vivere'

Tutta la città di Cortona è rimasta scossa dal tragico destino di Marco Calicchia. Aveva deciso di seguire le orme di Claudio, suo papà, comandante della stazione dei Carabinieri di Cortona. La sua famiglia è molto conosciuta nella piccola città toscana, infatti la madre Aurora è una stimata maestra elementare.

Il ragazzo, attualmente, era in servizio presso la città di Castiglione del Lago (Perugia), nella stazione della frazione di Pozzuolo. In contemporanea frequentava la scuola Marescialli di Firenze.

Tantissimi sono i ricordi presenti sui social, in primis quello del sindaco del comune di Cortona Luciano Meoni. Lui insieme all'intero consiglio comunale, e al personale dell'amministrazione, hanno voluto esprimere cordoglio per la prematura scomparsa di Marco. In un post sulla pagina ufficiale del comune, l'ha ricordato come un ragazzo "giovane, con tanta voglia di vivere, benvoluto da tutta la città".

La vicinanza alla famiglia è stata espressa anche da Monica Dallari, capitano della compagnia di Cortona, e da tutti i colleghi Carabinieri della provincia di Arezzo.