Continuano le ricerche di Samuel Tamburini, barista 44enne di Riva del Garda, comune sul lago di Garda, in provincia di Trento. Il 30 gennaio scorso, ha lasciato l'abitazione della madre a Monza e, una volta arrivato a Verona, ha fatto perdere le sue tracce. Anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda ogni mercoledì sera su Rai 3, si sta occupando dell'inquietante caso.

Samuel è stato visto l'ultima volta in stazione a Verona

Non si danno pace i familiari di Samuel Tamburini. Il 44enne, ex calciatore della S.S.

Benacense Calcio ha fatto perdere le sue tracce più di un mese e mezzo. Si è allontanato dalla casa di mamma Maria Grazia Prandi, a Monza, senza dire nulla a nessuno e ha raggiunto, con uno zaino contenente qualche ricambio, la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Proprio qui, nel pomeriggio del 30 gennaio, è stato fermato dai carabinieri per un ordinario controllo dei documenti. Poi è sparito nel nulla. Il suo cellulare è sempre spento ed i conti bancario risultano azzerati.

Mercoledì 4 marzo, la sorella Gaia ha chiesto aiuto al seguitissimo programma di Federica Sciarelli.

L'appello, però, è stato trasmesso, in tarda serata (intorno alle 23.30) e, per questo, mamma Maria Grazia e papà Giuseppe (che vive a Riva del Garda) hanno deciso di lanciare un altro appello, stavolta dalle colonne del quotidiano "Trentino". "Siamo convinti - hanno spiegato - che un messaggio sul giornale possa essere molto più efficace e diretto per tutti quegli amici di Samuel che abitano nel Basso Sarca".

Le preoccupazioni della sorella di Samuel

Come spiegato da Gaia, al telefono, Samuel stava trascorrendo un periodo piuttosto difficile e non era felice. Al termine della stagione estiva, dopo aver lavorato come barista nella sua Riva, aveva deciso di "cambiare aria" e, per questo, si era trasferito in Brianza dalla madre. "Non sta bene - ha continuato la donna - e noi siamo preoccupati perché potrebbe trovarsi in difficoltà e non riuscire a comunicare con loro".

Qualche giorno dopo l'allontanamento di Samuel, Gaia, dopo aver presentato denuncia di scomparsa. ha compreso che la situazione era grave e, ha provato a sentire gli amici di sempre e l'ex moglie. Poi nella speranza di riabbracciare al più presto il fratello, ha deciso di lanciare appelli anche sui social. Il suo post accorato è stato condiviso anche dai gruppi Facebook "Sei di Verona se..." e "Sei di Riva se...", ma finora nessuna delle poche segnalazioni ricevute ha fornito informazioni utili per le ricerche.

"Quando Samuel è uscito dal'abitazione di mia madre indossava - ha ricordato - indossava dei jeans, una giacca verde scuro e delle scarpe da tennis bianche.

Nella sacca che aveva con sé, pochi vestiti". "Se qualcuno lo avesse visto o incontrato - ha esortato - può contattarmi in privato, oppure avvertire i carabinieri".