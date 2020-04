Una notizia e una foto destinate, inevitabilmente, a scatenare polemiche e discussioni di ogni tipo. In tempi di divieti e di restrizioni obbligatorie causa l'emergenza coronavirus, a Lodi la sindaca leghista Sara Casanova ha organizzato una festa in ufficio, testimoniando il momento goliardico e di festeggiamenti con una foto finita poi sull'account Instagram di uno dei partecipanti.

Amici e parenti al Parco Tecnologico Padano

Il selfie, scattato dalla stessa sindaca, risale a qualche giorno fa: nella foto vengono immortalati amici e parenti della prima cittadina di Lodi, che fanno una festa, con tanto di torta e brindisi, all'interno di un ufficio del Parco Tecnologico Padano, il Ptp di Lodi dove proprio in queste ultime settimane vengono effettuati i tamponi sui presunti malati di Coronavirus.

Un incontro gioioso, con la presenza della famiglia della sindaca, ovvero la figlia e il marito Claudio Bariselli, segretario provinciale leghista, tecnico del Ptp nonché, a sua volta, sindaco di Marudo, e con la partecipazione anche di altri minori. Come mostra l'immagine, alcune persone portano la mascherina, altre no. Il tutto al tempo di lockdown e distanziamenti sociali, con restrizioni severe e il divieto assoluto di assembramenti. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram di un altro dipendente del Ptp presente alla festa, e rimossa dopo qualche ora, ma è rimasta sui social il tempo necessario per iniziare a circolare e a far parlare dell'accaduto.

Il direttore del Ptp replica: 'La foto è stata scattata per omaggiare i ragazzi che lavorano qui'

Andrea Di Lemma, direttore del Parco Tecnologico Padano, ha prontamente replicato alle discussioni scaturite in merito alla vicenda: 'La foto è stata scattata in un momento di pausa in cui è venuta a trovarci la sindaca, che ha pensato di omaggiare così i ragazzi che lavorano qui tutti i giorni'. Di Lemma prosegue il suo discorso scusandosi e affermando la probabilità di un errore nello scattare la foto e dello sbaglio nel non aver rispettato le distanze di sicurezza necessarie e previste, ma tutto ciò, secondo il direttore, potrebbe essere più che comprensibile da tutti vista la stanchezza.

Sara Casanova non nuova alle polemiche

La sindaca di Lodi, in realtà, non è nuova a questo tipo di polemiche: il 10 aprile scorso, infatti, erano nate svariate dispute su un selfie che immortalava Sara Casanova, assessori e consiglieri del comune lodigiano, dopo un consiglio comunale. Tutti i presenti indossavano la mascherina, ma in ogni caso lo scatto venne considerato da molti fuori luogo in un momento storico come quello che stiamo vivendo.