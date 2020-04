Il Coronavirus sta mettendo a dura prova oltre 3 miliardi di persone in tutto il mondo, le quali sono costrette ad osservare delle rigide regole per poter evitare il contagio. Al momento per la malattia non c'è una cura specifica, per cui l'unica soluzione utile è restare a casa il più possibile. Ma c'è chi continua ad infrangere le regole, mettendo in pericolo la salute degli altri cittadini. Quanto accaduto in Scozia però ha davvero dell'incredibile. A Callender infatti un individuo è sceso per le strade deserte della cittadina travestito da T-Rex, il temibile predatore vissuto sulla Terra oltre 65 milioni di anni fa.

Tantissimo lo stupore tra la pochissima gente presente in giro.

Le foto hanno fatto il giro del mondo

La notizia ha avuto subito una vasto eco in tutto il mondo e le foto di questa persona travestita da dinosauro sono diventate virali, tanto che il fatto è stato ripreso dalle maggiori testate internazionali. In una foto si vede una signora affacciata alla finestra che assiste al passaggio del T-Rex. A quanto pare l'individuo è stato poi fermato dalla Polizia scozzese: non è dato sapere quale giustificazione abbia trovato il soggetto, che comunque pare abbia camminato per parecchio tempo nella cittadina.

Si è recato infatti vicino ad un supermercato locale, scatenando l'ilarità dei clienti che si apprestavano a fare la spesa e poi vicino ad un ATM. SkyTg24, sulle sue pagine online, ha pubblicato l'intera galleria fotografia. Un caso analogo è accaduto anche in Spagna, dove un'altra persona ha pensato bene di travestirsi da dinosauro: qui, secondo quanto riferiscono i media internazionali, sono dovute intervenire le Forze dell'Ordine.

Il caso italiano

Un uomo travestito da T-Rex ha fatto la sua comparsa anche in Italia negli scorsi giorni. Il fatto è avvenuto a Santa Maria a Ponte, in provincia di Pisa, quando i clienti di un supermercato che aspettavano in fila per poter entrare nell'attività commerciale hanno notato avvicinarsi il soggetto. L'ilarità tra le gente, anche qui, è stata tanta, ma dopo poco tempo sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i quali hanno subito chiesto spiegazioni al travestito.

Il soggetto, di cui non sono note le generalità, si è giustificato in questa maniera: 'Volevo sdrammatizzare in un momento così difficile". Anche qui non si sa come sia andata a finire la vicenda, anche perché questa persona si trovava fuori da casa senza un giustificato motivo. Nel nostro Paese ci sono pesanti sanzioni per chi viola le restrizioni imposte dal Governo: nei casi meno gravi le persone che vengono trovare fuori dal proprio domicilio senza un giustificato motivo vanno incontro ad una sanzione compresa tra 400 e 3.000 euro, mentre per chi viola la quarantena obbligatoria perché trovato positivo al Covid-19 è prevista una denuncia penale per epidemia colposa e una pena che va da 1 a 5 anni di reclusione.