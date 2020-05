Il nuovo Coronavirus continua a causare morti e contagiati in tutto il mondo. Di queste ore è la notizia che tre operatori sanitari dell'ospedale "Ninetto Melli" di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, sono risultati positivi al Sars-CoV-2. Secondo quanto riferisce la stampa locale si tratta di tre persone che svolgono la professione di fisioterapisti. Al momento questi nuovi casi non sono stati ancora registrati, infatti il bollettino emanato dalla Regione Puglia nella giornata di ieri, giovedì 28 maggio, riferiva di soli 5 casi in tutto il territorio regionale e solo uno in provincia di Brindisi.

I pazienti dell'ospedale di San Pietro Vernotico trovati positivi sarebbero tutti asintomatici. I loro colleghi sono stati sottoposti a tampone.

Uno dei professionisti risiederebbe a Erchie

Il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti, ha comunicato sui suoi profili social che una delle tre persone contagiate risiederebbe proprio nella cittadina da lui amministrata, che si trova sempre in provincia di Brindisi. Si tratta di una donna che è asintomatica e adesso è stata posta in quarantena domiciliare insieme alla sua famiglia. Il dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di Brindisi sta ricostruendo tutta la catena di contatti avuta dalla professionista in modo da isolare i possibili pazienti positivi, circoscrivendo quello che potrebbe trasformarsi in un pericoloso focolaio.

Il sindaco Margheriti, sempre sulle sue pagine social, augura alla sua concittadina una pronta guarigione e invita la comunità a rispettare le regole e il distanziamento sociale. "Non voglio inasprire gli animi con controlli e sanzioni, ma chiedo solo una forte azione di responsabilità e maturità da tutti noi" - così conclude il suo post il sindaco di Erchie.

In Puglia oltre 100.000 test dall'inizio dell'emergenza

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Brindisi Oggi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Puglia sono stati effettuati 111.946 test. Sono 2.590 le persone guarite nella regione dal Sars-CoV-2, mentre 1.395 sono attualmente positivi.

In Puglia la provincia più colpita resta quella di Bari, che conta 1.472 persone contagiate. Il brindisino invece, ad oggi 29 maggio, registra 652 casi di contagio. Il bollettino epidemiologico emanato dalla Regione Puglia ieri 28 maggio riporta anche un caso per il quale è in corso di attribuzione la relativa provincia. Per tutte le persone trovate positive l'Asl ha attivato il procedimento di tracciamento dei contatti. Nonostante in tutta Italia i casi di positività al nuovo coronavirus continuino a diminuire in maniera costante, l'attenzione delle autorità sanitarie resta davvero molto alta.