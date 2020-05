Il più giovane presenzialista televisivo d'Italia, così si definisce Niki Giusino, meglio conosciuto da tutti nelle vesti di disturbatore tv spesso e volentieri al fianco del più celebre Gabriele Paolini, suo mentore. Il ragazzo ha fatto capolino nelle case degli italiani quando ha iniziato a comparire alle spalle dei giornalisti tv, in collegamento dai luoghi più disparati e in occasione di eventi estremamente importanti. La sua presenza viene giudicata fastidiosa dai più, ma Niki Giusino non è solo questo.

Come qualcuno forse ricorderà, in passato il ragazzo si era già reso protagonista di un nobile gesto nei confronti di una giornalista. Ieri, l'ennesima azione altruista che però non si è conclusa nel migliore dei modi per Niki.

Niki Giusino difende due ragazzi gay e viene aggredito

Nella giornata di ieri Niki Giusino è stato aggredito a Roma, la sua colpa è stata quella di aver difeso due ragazzi gay. Erano circa le tre del pomeriggio quando Niki si trovava al parco della Madonnetta per portare a spasso il suo cane.

D'un tratto vedeva qualcosa che gli pareva subito strana: due ragazzi omosessuali inseguiti da tre adolescenti intenti a picchiarli e insultarli pesantemente a causa del loro orientamento sessuale. Giusino ha deciso di intervenire e prendere le difese dei due, intimando agli altri di smetterla e di andare a giocare a calcio come qualsiasi altro adolescente. Gli aggressori non hanno reagito bene e di tutta risposta lo hanno accerchiato e aggredito.

Dopo aver raccontato la sua disavventura sui social, Niki ha tranquillizzato tutti i suoi followers: "Il mio cane sta bene perché si è allontanato in tempo. Per qualche giorno non mi vedrete sui social. State tranquilli, le mie ferite guariranno ma le vostre menti no". Ha poi concluso ringraziando la comunità LGBT per il sostegno e la solidarietà dimostrata nei suoi confronti e chiunque gli abbia dedicato messaggi di affetto.

Una vicenda grave e che fa riflettere, specchio di una società che non ha ancora imparato ad accettare, accogliere e proteggere la propria diversità.

In passato ha salvato una giornalista in diretta tv

Non è la prima volta che vediamo Niki Giusini intento a compiere atti di altruismo verso il prossimo. L'ultimo episodio era stato immortalato anche in diretta tv. Il ragazzo come suo solito era alle spalle di una giornalista intenta a fare un collegamento con Studio Aperto. La strada era stretta ed angusta e proprio in quel momento si trovava a passare un'auto che non curandosi della giornalista a bordo strada ha accelerato improvvisamente rischiando di investirla.

A quel punto Niki, accortosi dell'imminente pericolo, ha spinto in avanti la donna, evitandogli un'eventuale collisione con l'auto in corsa.