Sabato 2 maggio il premier, Giuseppe Conte, ha ricevuto a Palazzo Chigi la telefonata del filantropo e fondatore di Microsoft, Bill Gates. Secondo quanto riferiscono fonti del governo italiano, i due hanno discusso della ricerca di un vaccino per contrastare il nuovo Coronavirus. Gates "ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, negli anni, al contrasto alle pandemie e al sostegno della ricerca scientifica finalizzata ai vaccini", si legge in una nota di Palazzo Chigi. Gates, tramite la fondazione che gestisce insieme alla moglie, Melinda, è da tempo impegnato nel settore sanitario e nella lotta alla malnutrizione infantile, sopratutto in Africa.

Proprio nelle scorse settimane il miliardario ha dichiarato di voler acquistare il vaccino prodotto dallo Jenner Institute di Oxford, sempre se quest'ultimo darà i risultati positivi. Alla ricerca in questione partecipa anche una società italiana con sede a Pomezia, Roma, la Advent-Irbm. Il punto fondamentale della conversazione tra Gates e Conte è stato quello della "Pledging Conference" del prossimo 4 maggio promossa dalla Commissione Europea - di cui l'Italia è co-host - la quale rappresenta un importante step nella ricerca di una cura per la malattia Covid-19.

Si punta a raccogliere 7,5 miliardi di euro

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, l'obiettivo della Conferenza internazionale del 4 maggio dovrebbe essere quello di raccogliere 7,5 miliardi di euro per finanziare la ricerca del vaccino. Già la stessa Commissione europea ha ribadito che serve una cooperazione internazionale per far sì che la cura sia disponibile in tempi brevi. Esiste, infatti, un documento dal titolo "World against Covid-19", firmato tra l'altro dal premier francese, Emmanuel Macron, e dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Nel documento si sostiene che solo unendo le menti più brillanti al mondo si potrà ottenere un vaccino "creato dal mondo per il mondo" e che la posta in gioco questa volta sia piuttosto alta. Secondo i firmatari del documento, tra cui la cancelliera tedesca Angela Merkel e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nessun abitante del pianeta sarà al sicuro finché il virus non sarà sconfitto.

Durante il colloquio con Bill Gates, Conte ha invitato il filantropo in Italia non appena la situazione sarà migliorata.

Tema al centro del G20

Proprio Conte ha ribadito che porterà il tema della cura contro il SarsCoV-2 al centro del dibattito dei Paesi del G20. In questa maniera si vuole anche favorire la distribuzione della cura anche in quelle nazioni povere o in via di sviluppo, le quali potrebbero essere colpite prima o poi dalla pandemia. Inoltre, grazie a partner commerciali come Gavi, Fondo monetario internazionale e all'Alleanza per il vaccino voluta da Oms e Onu, si punta a distribuire milioni di dosi in tutto il mondo.

L'obiettivo è quello di rendere accessibile a tutti la cura che verrà trovata.