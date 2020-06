Vaccino antinfluenzale a partire da ottobre, fortemente raccomandato per medici, infermieri e Oss (Operatori socio-sanitari), per i bambini fino a 6 anni e gratis per gli over 60. Una circolare della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute detta le linee guida per la campagna di vaccinazione del prossimo autunno con le quali si invitano Regioni e Province autonome affinché provvedano al più presto ad approvvigionarsi delle dosi di vaccino antinfluenzale necessarie.

Lo scopo, si legge nella circolare, è quello di anticipare la campagna di vaccinazione ad inizio autunno, in modo da "ridurre l'impatto di una probabile co-circolazione di virus influenzali e Sars-CoV-2".

Verso obbligo del vaccino antinfluenzale per medici, infermieri e Oss

Secondo le disposizioni diffuse dal ministero della Salute attraverso una circolare sulla prevenzione dell'influenza stagionale, si raccomanda fortemente la vaccinazione antinfluenzale per medici, infermieri, Oss e, in generale, per tutti coloro che, nell'esercizio della loro professione, si trovano a contatto con pazienti e anziani ospitati in strutture residenziali o di lungo degenza. La circolare ministeriale specifica, inoltre, che tale raccomandazione potrebbe presto trasformarsi in obbligo in quanto è attesa una iniziativa legislativa in tal senso.

La vaccinazione dovrebbe essere inoltre proposta e gratuita, secondo il ministero, per tutte le categorie a rischio, vale a dire: familiari e contatti di soggetti a rischio complicazioni, addetti a servizi pubblici essenziali (ad esempio, le forze dell'ordine), lavoratori e veterinari a contatto con animali che possono essere veicolo di virus e infezioni, donatori di sangue.

Raccomandato il vaccino per bambini fino a 6 anni e gratis a partire da 60 anni

La somministrazione del vaccino antinfluenzale per il prossimo autunno viene raccomandata anche a tutti i bambini di età compresa tra sei mesi e sei anni e per tutti i soggetti oltre i 60 anni. In particolare, la profilassi sarà gratuita per la fascia di età tra 60 e 64 anni, mentre ora è prevista solo a partire dai 65 anni.

Per quanto riguarda i bambini, invece, pur non essendoci studi che dimostrino l'efficacia della vaccinazione influenzale fra i sei mesi e i sei anni, il ministero la raccomanda al fine di ridurre, nell'attuale fase pandemica, la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani.

L'anticipazione della campagna di vaccinazione e l'estensione della raccomandazione ad altre categorie è stata dettata dall'emergenza Covid-19 e ha lo scopo di "facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave".

L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il più possibile tanto le complicanze quanto gli accessi ai pronto soccorso che, in questo periodo di emergenza sanitaria, sono stati tra i principali luoghi del contagio.