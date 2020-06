Alex Zanardi si trova in condizioni gravi dopo il terribile incidente stradale del pomeriggio di ieri, mentre stava effettuando una staffetta con la sua handbike per le strade della provincia di Siena. Il campione paralimpico, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autotreno, riportando gravissime lesioni alla testa. Trasportato in elicottero presso l'ospedale di Siena, da subito le sue condizioni sono apparse gravi. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico per il grave trauma cranico subito, Alex è tuttora in prognosi riservata e le sue condizioni, secondo l'ultimo bollettino medico, restano stabili ma critiche.

Grave trauma cranico per Alex Zanardi a causa di un incidente stradale

Una triste notizia quella giunta nel tardo pomeriggio di ieri che ha sconvolto gli appassionati di sport e non solo. Alex Zanardi, campione paralimpico nonché ex pilota automobilistico e di Formula 1, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Siena. L'atleta ha riportato un grave trauma cranico, causato dall'impatto con un mezzo pesante. Dalle prime ricostruzioni, Zanardi avrebbe perso il controllo della sua handbike in un tratto di strada in discesa, andando a scontarsi con un autoarticolato proveniente dalla direzione opposta. L'impatto è sembrato subito gravissimo, tanto che l'atleta, privo di conoscenza, è stato immediatamente trasportato in elicottero al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

I medici di Siena sulle condizioni di Zanardi: 'Sono gravissime, è intubato'

Il primo bollettino medico diramato, subito dopo l'intervento neurochirurgico e maxillo facciale a cui è stato sottoposto Alex Zanardi, confermava la situazione critica: "Le sue condizioni sono gravissime" recitava il bollettino a cui ne è seguito un altro nella tarda mattinata di oggi, che ha confermato quello precedente.

Dalle ultime notizie si viene a sapere che l'ex pilota, al momento, si trova in terapia intensiva, è intubato e supportato da ventilazione artificiale. Il quadro neurologico resta grave. Da quanto dichiarato dai medici del policlinico di Siena, solo in un secondo momento verranno valutati eventuali danni neurologici, mentre la priorità ora, resta quella di tenere sotto controllo i parametri vitali.

Alex Zanardi: messaggi di incoraggiamento da tutta Italia

Dopo la notizia del gravissimo incidente occorso ad Alex Zanardi, tutto il mondo dello sport e l'Italia intera sperano in un altro miracolo per il 53enne pilota. Come noto infatti, Alex Zanardi, già 19 anni fa, fu vittima di un terribile incidente, che gli costò l'amputazione delle gambe. In quell'occasione, il campione riuscì a sopravvivere e a riprendersi contro ogni pronostico. Grazie alla sua forza d'animo, Zanardi è stato di esempio in questi ultimi anni e la tragedia avvenuta ieri in provincia di Siena ha scosso il cuore degli italiani. Molti gli attestati di stima e di incoraggiamento che stanno giungendo in queste ultime ore, come quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Forza Alex, non mollare.

Tutta l'Italia lotta con te".