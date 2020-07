Un bambino è stato abbandonato in una culla termica davanti alla chiesa San Giovanni Battista di Bari. Il parroco che lo ha trovato ha allertato i carabinieri e adesso il piccolo è ricoverato in buone condizioni al policlinico di Bari che se ne occuperà fino alla decisione del tribunale. Accanto alla culla è stato trovato un biglietto: "Mamma e papà ti ameranno per sempre".

Don Antonio ha raccontato al quotidiano la Repubblica, l'emozione e la gioia di quel ritrovamento, ma anche l'ansia che ha provato nel vedere la piccola vita lasciata dai genitori. Accanto al bambino c'era un biglietto: "Mamma e papà ti ameranno per sempre". I genitori hanno lasciato anche scritto il nome che avrebbero voluto per il bambino di cui non potevano occuparsi: Luigi. I carabinieri e il 118 sono stati allertati subito e il piccolo è stato trasferito al policlinico dove si trova in buone condizioni fisiche.

Il bambino ha qualche giorno e per il momento di lui si occuperà il reparto di neonatologia

Ricoverato in neonatologia, del bambino si conosce solo il sesso maschile, ma non la sua età esatta, definita comunque di qualche giorno dai medici.

"Il neonato sta molto bene e sembra sanissimo" ha dichiarato il primario di neonatologia di Bari, Nicola Laforgia. Il professore ha affermato che non si conoscono le ragioni dell'abbandono, ma sicuramente per i genitori è stata una scelta sofferta. Fino a quando il tribunale dei minori non prenderà una decisione in merito al futuro del piccolo paziente, di lui si occuperà il personale del reparto che ha accolto con gioia il nuovo arrivo.

I carabinieri indagano per risalire all'identità dei genitori del bambino

I militari stanno indagando per risalire all'identità della madre e del padre del piccolo al fine di fare luce sull'episodio.

La culla termica si rifà all'antica "ruota degli esposti" e si trova vicino alla parrocchia in via Arcidiacono.

Il meccanismo installato al suo interno, fa sì che la temperatura si adegui alla necessità del momento in cui un bambino viene a contatto con la culla. Se il neonato è nudo, la temperatura viene portata automaticamente tra i 32 e i 34 gradi centigradi, mentre se è vestito viene gestito il calore in modo intelligente. La scritta che si legge sulla struttura è rivolta a tutti coloro che dovessero averne bisogno: "Nessun bambino è un errore". Altri due dispositivi simili in Puglia sono situati a Monopoli e a Taranto.