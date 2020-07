Un uomo di 74 anni è morto nella mattinata di ieri 10 luglio a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, l'anziano si era recato in spiaggia per trascorrere una giornata di relax. Intorno alle ore 9:30 alcuni bagnanti hanno avvistato il corpo del 74enne in mare, ormai privo di vita. Pare che la vittima fosse entrata molto tempo prima in acqua: l'uomo potrebbe avere avuto un malore che gli è stato fatale.

Anziano prontamente soccorso

Secondo quanto riferisce il Corriere Adriatico il 74enne è stato prontamente soccorso. La prima persona a notare l'uomo in acqua è stato un infermiere, il quale si è buttato in mare e ha estratto il 74enne dall'acqua, cominciando a praticare il massaggio cardiaco nell'attesa che arrivassero i soccorsi.

Le manovre di rianimazione sono state portate avanti anche dal personale della Croce Verde, intervenuto con un'ambulanza del 118. Per l'anziano non c'è stato comunque niente da fare. Si teme che possa aver avuto una sincope da idrocuzione, un malore che avviene quando ci si immerge rapidamente in acqua fredda. La sincope può causare sia la morte per arresto cardiorespiratorio, sia l'annegamento. Sulla spiaggia poi sono arrivati anche i militari della Guardia Costiera, che hanno proceduto ai rilievi del caso e coperto la salma della vittima con un telo.

Al momento non è dato sapere se l'uomo fosse da solo o in compagnia sulla spiaggia. Il 74enne, al momento dell'incidente, pare non avesse con sé neanche i documenti, per cui in queste ore si sta cercando di identificare il soggetto.

Sul caso sono ancora in corso le dovute indagini e non è escluso che già nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano emergere nuovi particolari sull'accaduto.

Dramma vicino a un villaggio turistico

Il fatto si è verificato sulla spiaggia libera che si trova a sud del villaggio turistico "Le Mimose".

I bagnanti che si trovavano sul litorale, come già detto in apertura, vedendo la sagoma dell'anziano in mare hanno lanciato subito l'allarme. Quanto accaduto ieri a Porto Sant'Elpidio non è il primo episodio del genere che accade nel territorio marchigiano quest'estate.

Il 29 giugno scorso un 22enne di Fiuminata, in provincia di Macerata, è morto annegato nelle acque del Lago di Cingoli.

Il corpo privo di vita del giovane fu anche spostato dalla corrente e i soccorritori lo ritrovarono dopo svariate ore di ricerca.

Ogni estate sono diverse le persone che perdono la vita dopo essere entrate in acqua al mare o in laghi. Anche per questo gli stabilimenti sono dotati di personale altamente specializzato addetto al salvataggio.