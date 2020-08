Una ragazza di 28 anni di Carpi è stata investita due volte nel giro di dieci minuti e adesso è in gravi condizioni in ospedale. La polizia locale sta lavorando per ricostruire la dinamica dei due incidenti di due auto diverse che hanno travolto la 28enne che era prima a piedi e poi in bicicletta.

Doppio incidente a Carpi: ragazza investita da due auto diverse

Una giovane di 28 anni residente a Carpi, in provincia di Modena, si trova ricoverata presso l'ospedale di Baggiovara. La ragazza è in gravi condizioni dopo aver subito due incidenti nella stessa mattinata, a poca distanza tra loro. Nel primo caso, in via Costa, un anziano di 72 anni a bordo di una 500 ha colpito la ragazza che ha riportato ferite di lieve entità.

L'impatto con l'auto è avvenuto attraverso lo specchietto retrovisore e la polizia sta indagando per stabilire la dinamica. Dopo il piccolo incidente, avvenuto intorno alle 8 del mattino del 27 agosto, la ragazza si è alzata da terra ed è stata soccorsa dall'automobilista con un altro cittadino che ha assistito alla scena. Le buoni condizioni di salute della ragazza non hanno richiesto l'intervento dei sanitari. Circa dieci minuti dopo, però, è accaduto un altro incidente e questa volta si è rivelato più grave.

Nel primo incidente la 28enne ha riportato lievi ferite ma con il secondo è finita in ospedale

La ragazza si trovava a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del primo incidente e aveva preso la bicicletta.

Mentre procedeva in via Santi da via Casoli, con pedalata assistita, la bicicletta ha impattato contro una Volkswagen Polo. Alla guida dell'auto c'era una donna di 36 anni che ha allertato subito i soccorsi. La ragazza è finita sull'asfalto, colpita dalla fiancata della vettura che viaggiava a velocità limitata.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza ferita presso l'ospedale di Baggiovara. Adesso la giovane si trova in gravi condizioni e restano da capire la causa e la modalità dei due incidenti ravvicinati. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli uomini della polizia locale di via Galilei per effettuare gli opportuni rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

La ragazza è in gravi condizioni a Baggiovara e si studia la dinamica degli incidenti

Gli agenti hanno collegato i due episodi e ascolteranno le testimonianze dei presenti al momento dei due incidenti e dei due conducenti. Inoltre, i due accaduti saranno ricostruiti grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. La vittima e gli automobilisti, come previsto dalla legge, saranno sottoposti agli esami clinici di rito per escludere l'assunzione di sostanze alteranti.