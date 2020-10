Fabio Fognini si aggiunge alla lista dei "contagiati illustri" nel mondo dello sport, il 33enne di Arma di Taggia è infatti risultato positivo al coronavirus. Il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo 2019 sarebbe dovuto scendere in campo oggi, 14 ottobre, nel match valido per gli ottavi di finale dei Sardegna Open contro lo spagnolo Carballes Baena che, invece, affronterà Danilo Petrovic in sostituzione di Fognini. La positività dell'attuale numero 16 del ranking Atp porta a intensificare i controlli sanitari per tutti i tennisti che partecipano al torneo, compreso ovviamente Lorenzo Musetti che ieri ha disputato il doppio in coppia proprio con il ligure, i due sono stati sconfitti in tre set da Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori.

Per Fognini una stagione davvero sfortunata

In poco più di dodici mesi il mondo di Fabio Fognini si è decisamente stravolto, da quella vittoria a Montecarlo ottenuta battendo, tra gli altri, anche Rafa Nadal sembra sia trascorso un secolo. L'ex numero 1 del Tennis italiano era riuscito anche a entrare per la prima volta in carriera nella Top 10 Atp (al 9° posto il 15 luglio dell'anno scorso). Poi, complici anche numerosi problemi fisici, è iniziata la fase calante: la sciagurata prestazione al torneo di Wimbledon dove è andato ben di al di sopra delle righe con alcune frasi irriguardose pronunciate nel corso del match perso con Tennys Sandgren e tanti altri flop che lo hanno spinto a rimediare dal punto di vista chirurgico alle sue caviglie malandate, lo scorso maggio è stato infatti sottoposto a un doppio intervento in artroscopia.

Il suo ritorno in campo post-lockdown, però, non ha avuto i risultati attesi anche se lui stesso non si aspettava più di tanto, visto che per tornare alla piena efficienza dopo un'operazione ci vuole tempo e, oltretutto, non è più un atleta giovanissimo. Fabio Fognini è tornato in campo in concomitanza con l'inizio della stagione sulla terra rossa ed è uscito agli ottavi di finale degli Austrian Open battuto da Marc-Andrea Huesler, poi ai sedicesimi degli Internazionali d'Italia sconfitto da Ugo Humbert, al secondo turno degli Open di Germania superato dal maturo tennista tedesco Philipp Kohlschreiber e al primo turno del Roland Garros a opera di Michail Kukushkin.

Alla vigilia dei Forte Village Sardegna Open aveva comunque manifestato fiducia: "Sono qui con poche aspettative, ma contento di competere nuovamente. Ci vuole tempo e lo so bene, soprattutto dopo un intervento chirurgico e, come in tutte le cose, ci sono giorni migliori e giorni peggiori. So che devo passare da questa situazione, ma ho voglia di rimettermi in gioco.

Vedremo cosa accadrà". Di certo non si aspettava questo.