Incidente nelle frazione di Tre Re, a Cava Manara, comune alle porte di Pavia. Poco dopo le 9 di giovedì 29 ottobre un’auto ha improvvisamente sbandato perdendo il controllo e piombando su diverse persone che attendevano l’autobus vicino a una pensilina. Il mezzo è finito fuori strada mentre percorreva la vecchia strada statale 35 dei Giovi, proprio all’altezza del Bivio Cava, dove si trova la fermata del bus. Alcuni passeggeri in attesa di salire sul mezzo pubblico sono stati investiti: in due sono morti a causa del violento impatto, mentre ci sarebbero almeno altri due feriti gravi. Al volante dell’auto coinvolta c’era un anziano di 86 anni: al momento si ignorano le cause e la precisa dinamica di quanto avvenuto.

I soccorsi sono prontamente intervenuti, dopo che l’auto ha travolto le persone alla fermata del bus

Sul posto sono subito intervenuti due volontari del 118 che non erano in servizio, ma stavano transitando proprio in quel momento. Immediatamente i due hanno allertato i soccorsi: oltre a un elicottero, sono arrivate tre ambulanze e un’automedica per prestare le prime cure alle persone travolte dalla macchina. Per due di loro non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario si è limitato a constatare il loro decesso, con ogni probabilità avvenuto sul colpo. Tra i feriti, i due più gravi sono stati immediatamente accompagnati in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia: secondo quanto riportano gli organi di stampa, le loro condizioni sarebbero piuttosto serie.

Sul luogo in cui l’anziano ha investito il gruppo di persone si sono recati anche diversi rappresentanti delle forze dell’ordine, con il compito di effettuare i primi rilievi per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause del grave incidente.

Le prime ricostruzioni dell’incidente: l’auto ha sbandato, finendo contro la pensilina

Secondo quanto riporta Fanpage, l’86enne era al volante di una Subaru con accanto una donna, quando ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e travolgendo tutti coloro che erano in attesa dell’autobus nei pressi della pensilina.

Non si sa se l’incidente sia stato dovuto a una distrazione, a un guasto, a un errore umano oppure a un colpo di sonno dell’anziano automobilista, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Le prime notizie sulle due vittime travolte dall’auto

Secondo quanto riposta Il Giorno una delle vittime sarebbe una donna di 65 anni che era in attesa dell’autobus per recarsi al mercato. L’altra persona deceduta sarebbe un ragazzo che per lavoro distribuiva i volantini con un carrellino della spesa. Tra i feriti ci sarebbe invece un’anziana di 76 anni, residente a Cava Manara. L’86enne alla guida dell’auto e la donna che era con lei sarebbero invece illesi, anche se traumatizzati da quanto accaduto.