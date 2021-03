Stava attraversando le strisce pedonali, in via Leonardo Da Vinci a Quartu, quando – per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti – è stato centrato in pieno da un’auto che non gli ha lasciato scampo. Vincenzo Ceravolo, 48 anni, originario di Roma ma da tempo residente a Quartu Sant'Elena, è morto ieri 13 marzo intorno alle 19. Nonostante il rapido intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118, nulla è stato potuto fare per salvare la vita al 48enne. Via Leonardo Da Vinci, tra l’altro, è una strada molto trafficata e ad alto indice di incidenti, l’unica arteria che collega la città di Quartu al Margine Rosso.

Sul luogo del tragico indicente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno avuto il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Per fare questo gli investigatori dell’Arma hanno potuto utilizzare le immagini di una videocamera di sorveglianza piazzata a pochi passi dal luogo in cui è accaduto l’incidente.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, coordinati dal maggiore Valerio Cadeddu, l'incidente sarebbe stato causato dalla scarsa illuminazione. I carabinieri infatti hanno visionato attentamene il video registrato da una telecamera di sorveglianza, presente in quel tratto di strada, immagini che sono state acquisite e messe agli atti dai militari dell’Arma.

Nei fotogrammi si vede il 48enne che, in tutta tranquillità, cerca di attraversare la carreggiata camminando sulle strisce pedonali. In quel momento arriva una Fiat Panda che procedeva in direzione di Villasimius, che si ferma per farlo passare. Poi, dopo una frazione di secondo, la tragedia forse causata dalla mancanza di illuminazione stradale. Grazie alle immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza, si potrà capire esattamente cosa è accaduto.

Negativo all’alcol test

Nelle immagini messe agli atti dai carabinieri si vede che dal lato opposto di via Leonardo Da Vinci sta arrivando un’Alfa 147 guidata da un 28enne originario di Sinnai. Il giovane, che stava transitando in direzione di Quartu, probabilmente a causa della scarsa visibilità ha poi centrato in pieno il pedone, che è stato letteralmente scaraventato sulla strada.

L’uomo, dopo un volo di diversi metri, è caduto rovinosamente sull’asfalto morendo praticamente sul colpo. Il giovane si è immediatamente fermato e ha subito chiamato i soccorsi. All’arrivo di una pattuglia dei carabinieri il 28enne di Sinnai - come appunto prevede la legge - è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato negativo. Dopo tutti i controlli di rito il giovane è stato comunque iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.