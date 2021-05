Possibile svolta nella scomparsa di Denise Pipitone. Stando a quanto annunciato durante la diretta di ieri, venerdì 21 maggio, della trasmissione Mediaset "Quarto Grado" Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati. La redazione di Gianluigi Nuzzi non esclude che altre persone siano coinvolte nella sparizione da Mazara del Vallo (Trapani) della piccola Denise, quattro anni ancora da compiere all'epoca dei fatti. L'indiscrezione, come sottolineato da Repubblica, però, non è stata ancora confermata dalla Procura di Marsala.

Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sarebbero indagati

Nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado - programma di Rete Quattro che si dedica all'approfondimento di fatti di Cronaca Nera - il conduttore Gianluigi Nuzzi, parlando della scomparsa di Denise Pipitone, ha dichiarato: "Anna Corona torna sotto inchiesta. Indagato anche Giuseppe Della Chiave". Poi, ha precisato che la Procura di Marsala - che recentemente ha aperto un nuovo filone investigativo per accertare eventuali errori nelle indagini - disporrà la rianalisi di alcune intercettazioni ambientali. L'inviata Ilaria Mura ha aggiunto che, nei prossimi giorni, possano esserci dei nuovi indagati. Al momento, l'ipotesi di reato formulata nei loro confronti non è certa.

Si sarebbe azzardato il sequestro di persona, ma potrebbe trattarsi di depistaggio o altro.

Anna Corona, ricordiamo, è l'ex moglie di Pietro Pulizzi - papà naturale di Denise ed attuale compagno di Piera Maggio - ed è la mamma di Jessica Pulizzi. La giovane, sorellastra della bimba, così come la madre, negli anni scorsi, erano state processate, ma poi assolte in via definitiva dall'accusa di sequestro di persona.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Giuseppe Della Chiave, invece, come precisato nel corso della trasmissione di Rete Quattro, è sposato con Loredana Genna, amica di Anna.

La testimonianza di Della Chiave

Giuseppe Della Chiave è anche il nipote di Battista Della Chiave. Il testimone sordomuto, oggi defunto, che riferì agli inquirenti di aver visto la piccola Denise Pipitone poco dopo la scomparsa, in un magazzino di via Rieti, sempre a Mazara Del Vallo, proprio in braccio a Giuseppe.

L'uomo sarebbe stato intento a fare una telefonata.

Secondo la testimonianza di Battista Della Chiave - recentemente riproposta in versione integrale dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" - Denise, il primo settembre 2004 sarebbe stata rapita e portata, a bordo di un motorino, verso il molo. Qui, dopo essere stata avvolta in una coperta, sarebbe stata caricata su una barca ed allontanata per sempre da Mazara e dai suoi cari.

Il racconto di Battista Della Chiave, raccolto dall’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della mamma di Denise, era stato contestato dai suoi familiari. A loro dire, infatti, non conosceva il linguaggio dei segni (LIS). Nel corso del processo, come è noto, le affermazioni dell'anziano non furono prese in considerazione.

Battista Della Chiave, inoltre, davanti ai magistrati, affiancato da un consulente, decise di avvalsi della facoltà di non rispondere.