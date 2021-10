È finito nel sangue il furto che una banda di ladri – composta da almeno tre persone – stava compiendo nella serata di lunedì 25 ottobre in una villetta alle porte di Santopadre, comune in provincia di Frosinone. Verso le 19:40 il proprietario di casa, titolare di una tabaccheria nel centro del paese, avrebbe sorpreso i malviventi e sparato dei colpi di fucile contro uno di loro, un cittadino rumeno di 39 anni, che ha perso la vita. “Mi ha puntato la pistola addosso mentre fuggiva con i suoi complici – ha raccontato ai carabinieri, ancora sotto shock, il tabaccaio 58enne – così ho fatto fuoco”.

In effetti militari dell’Arma, intervenuti sul luogo del delitto, hanno trovato una replica di una pistola, caricata a salve, con ogni probabilità quella utilizzata dal ladro ucciso.

Il racconto del tabaccaio che ha sorpreso i ladri nella sua villetta

Il tabaccaio è stato ascoltato per ore in caserma dai carabinieri della compagnia di Sora per ricostruire nei dettagli l’accaduto. A chiamare per primo i soccorsi è stato proprio il commerciante, che era tornato in anticipo in casa con il figlio. L’uomo ha spiegato ai militari dell’Arma di aver sentito dei rumori provenienti dal piano superiore dell’abitazione. Con ogni probabilità i ladri erano appena entrati nella villetta e non si aspettavano che il proprietario rincasasse così presto.

A quel punto il commerciante avrebbe visto le tre persone, colte di sorpresa, darsi alla fuga: uno dei malviventi avrebbe impugnato la pistola, che sembrava vera, puntandola contro il 58enne, che avrebbe reagito sparando con un fucile da caccia.

Si cerca di capire se il tabaccaio abbia sparato ai ladri per legittima difesa

Naturalmente gli inquirenti stanno cercando riscontri alla versione fornita dal padrone della villetta, che già in passato era stata presa di mira dai ladri.

I carabinieri hanno compiuto degli accertamenti anche nella residenza del tabaccaio, per capire da dove i malviventi siano entrati e se siano riusciti a rubare qualcosa. Sono stati posti sotto sequestro il fucile da caccia del 58enne, regolarmente detenuto insieme a diverse altre armi simili, e la replica utilizzata dai ladri.

In particolare chi indaga vuol capire se il commerciante abbia realmente agito per legittima difesa.

Si cercano gli altri ladri che erano presenti nella villetta

Sul luogo della tragedia è intervenuta anche un’ambulanza del 118; tuttavia per il ladro colpito ormai non c’era più nulla da fare. Presenti anche diverse pattuglie della polizia, mentre in tarda serata è arrivata anche la pm della procura di Cassino Marina Marra, che ha subito disposto l’autopsia per la vittima. Il delitto è avvenuto in una zona residenziale in cui sono presenti diverse telecamere di sorveglianza: probabilmente i filmati saranno visionati alla ricerca di elementi utili per capire cosa sia accaduto. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno setacciato le campagne di Santopadre alla ricerca dei complici del romeno ucciso: i ladri potrebbero essersi allontanati su un’automobile, forse con l’aiuto di altre persone. Non si esclude che la banda possa aver compiuto altri furti in zona, anche se in quell’area negli ultimi mesi sono stati segnalati solamente due episodi del genere.