Nella giornata di martedì 5 ottobre è stata rinvenuta l'auto di Carlo Mammarella, l'imprenditore brianzolo 68enne residente a Lodi scomparso sabato 2 ottobre mentre si recava al lavoro, in provincia di Monza-Brianza. La macchina, una Volkswagen Golf, è stata ritrovata a Cornegliano Laudense (sempre in provincia di Lodi). Nella stessa zona, nelle scorse ore, sarebbe stato avvistato un corpo, non ancora recuperato e identificato. Del caso di cronaca si sta interessando anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

Ritrovata l'auto dell'imprenditore scomparso

Nella mattinata del 5 ottobre la polizia ha ritrovato la Volkswagen Golf di colore grigio chiaro di Carlo Mammarella. L'auto, da quanto si apprende, era parcheggiata nella campagna di Cornegliano Laudense, in località cascina Sesmones, non lontano dal canale della Muzza, una diramazione del fiume Adda.

Gli inquirenti, inoltre, ipotizzano che il corpo trasportato dalla corrente del canale e avvistato nella serata di lunedì 4 ottobre, all’altezza della cascina Martana, possa essere proprio quello dell'imprenditore brianzolo scomparso. Il cadavere, non ancora recuperato, potrebbe essere stato trasportato diversi chilometri più a valle, a San Martino in Strada.

Come da protocollo, appena è arrivata la segnalazione, sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco di Lodi, i fluviali di Bergamo e Milano - che stanno scandagliando le sponde che raggiungono la Bassa - e l'elicottero Drago 141. Tuttavia le ricerche, in tarda serata, sono state sospese per via del maltempo. Le operazioni, riprese nella successiva mattinata, per il momento non hanno dato alcun esito.

L'imprenditore era uscito per andare al lavoro

Secondo quanto ricostruito finora Carlo Mammarella, sabato 2 ottobre, intorno alle 5:40, come sua abitudine, ha lasciato la sua abitazione di Lodi per raggiungere la sua azienda - la Mqm Hi-tech - di Brugherio (in provincia di Monza-Brianza). La sua Golf sarebbe stata ripresa lasciare Lodi dalle telecamere di sicurezza della zona.

La moglie, non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha lanciato l'allarme. Familiari e amici hanno subito iniziato a cercarlo e nella speranza di poterlo al più presto riabbracciare hanno condiviso accorati appelli anche sui media locali e nazionali. La questura di Lodi, che ha raccolto la segnalazione di scomparsa, ha avvertito la Prefettura e in questo modo sono state formalmente avviate le operazioni di ricerca.

Carlo Mammarella - capelli grigi e occhi verdi - è alto circa 175 centimetri e, come precisato dai suoi cari, sarebbe un po' più magro rispetto alle foto diramate. L'uomo, sposato e padre di due figlie, da poco più di un anno era diventato nonno di una bambina.