Nei giorni scorsi un grave incidente ha visto protagonista Diego Bosini, ciclista italiano di 22 anni che, nonostante la giovane età, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti e vittorie anche importanti.

Il corridore si stava allenando in vista della prossima stagione, nella quale vestirà la maglia della Petroli Firenze Hopplà Don Camillo, quando è finito rovinosamente a terra, sbattendo violentemente la testa. Fortunatamente, comunque, non è in pericolo di vita e le sue condizioni, nelle ultime ore, sono in miglioramento.

Bosini, quando ha avuto l'incidente, era seguito dalla sua ammiraglia

Il tutto è avvenuto nei pressi di Salsomaggiore, dove il 22enne (che nella scorsa stagione era nel team Biesse Arvedi) sta preparando le gare della prossima stagione. Il ciclista stava percorrendo un tratto in discesa, durante il quale stava andando presumibilmente ad alta velocità. Per cause non ancora chiarite, Bosini è caduto a terra: subito è stato soccorso dal direttore sportivo Matteo Provini, che lo stava seguendo a bordo dell'ammiraglia.

Le condizioni di Diego sono apparse fin da subito serie e il ragazzo che ha perso conoscenza. Inevitabile la chiamata ai soccorritori, che giunti sul luogo hanno constatato le condizioni gravi di Bosini e che per questo ne hanno prontamente ordinato il trasferimento presso l'Ospedale Maggiore di Parma.

Una volta arrivato nel nosocomio, Bosini è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso che hanno evidenziato la presenza di un ematoma di piccole dimensioni posto in profondità. Proprio a causa di questo ematoma, le condizioni di Diego sono ulteriormente peggiorate, con i sanitari che hanno deciso di mettere il giovane in osservazione.

Potrebbe essere trasferito in un altro reparto

Fortunatamente, comunque, il giovane corridore azzurro classe 2000 (che nel 2018 ha vinto una medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre classe juniores) non è in pericolo di vita. Secondo quanto comunicato dal sito specializzato 'Tuttobiciweb', infatti, le condizioni di Diego nelle ultime ore sono comunque migliorate, manifestando quelli che sono stati definiti i "primi segnali di risveglio".

In particolare, Bosini non è più intubato e ha potuto comunicare nuovamente con la propria famiglia. Se le condizioni del giovane ciclista dovessero continuare a migliorare, Diego potrebbe essere trasferito in un altro reparto nella giornata di mercoledì 12 gennaio.

Al momento è impossibile stabilire un cronoprogramma per il ritorno in sella, anche se - vista la gravità dell'infortunio - è assai probabile che Bosini dovrà saltare quantomeno la prima parte della prossima stagione.