Una docu-serie per la tv ripercorre la vicenda di Denise Pipitone, la bimba scomparsa all'età di quasi 4 anni da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Realizzato In quattro puntate da Palomar Doc per Discovery, il documentario dal titolo "Denise" approfondisce il caso di cronaca nera e, come ha spiegato qualche settimana fa da Piera Maggio, mamma della piccola, è diretta alla ricerca di Denise.

Denise in onda su Discovery+ e su Nove

"Denise", già disponibile da sabato 5 marzo, a pagamento sulla piattaforma streaming Discovery+, è stata diretta da Vittorio Moroni (vincitore nel 2006 del Nastro d'Argento come miglior regista esordiente) e scritta in collaborazione con Simona Dolce e sarà visibile, in chiaro, su Nove da sabato 12 marzo alle ore 21.25.

Per raccontare, nella maniera più precisa e fedele, quanto accaduto a Denise Pipitone è stato svolto un poderoso lavoro di ricerca negli archivi, sia nazionali che internazionali, e si sono studiate le oltre 500 mila pagine degli atti processuali.

"Siamo partiti un anno fa - ha dichiarato lo sceneggiatore - da Mazara Del Vallo. I media hanno raccontato mille volte questa storia, ma nessuno aveva mai osservato davvero i conflitti interiori dei suoi protagonisti". Poi, Moroni, ha proseguito sottolineando che non si tratta solamente di una bambina che non è mai stata ritrovata, ma che non c'è neppure una spiegazione minima di tutto quello che è successo. "Piera Maggio - ha concluso - è una madre che da 17 anni si chiede dove sia finita la sua bambina e non ha nemmeno una tomba per piangerla".

Il fratello di Denise voce narrante della docu-serie

Nel documentario si dà spazio anche alla figura di Toni Pipitone, all'epoca marito di Piera - che, proprio poco dopo la sparizione di Denise scopre di non essere il padre naturale della bambina - e Piero Pulizzi, all'epoca compagno della Maggio, dilaniato dal pensiero che l'altra figlia, Jessica, possa essere coinvolta nella scomparsa.

Voce narrante delle quattro puntate sono Piera Maggio e il figlio Kevin, il fratello maggiore di Denise. Nel 2004 aveva 11 anni e gli inquirenti, in un interrogatorio ricostruito nella docu-serie, gli domandarono: "Sicuro di non averle fatto qualcosa tu?".

Denise, come è noto, scomparve il primo settembre 2004, in un'assolata mattina d'estate da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Verso mezzogiorno, mentre la nonna materna alla quale era stata affidata, preparava il pranzo, la bimba giocava in garage. Ad un certo punto, però, senza dir nulla uscì - una zia riferirà di averla vista far capolino al cancello - e, da quel momento, svanì nel nulla. A quasi 18 anni dalla sparizione, dopo lunghissime indagini, sospetti di depistaggi, processi ed errori, tante, troppe domande rimangono ancora senza risposta.