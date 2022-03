Continuano le perizie nell'ambito dell'indagine sulla scomparsa e la morte di Luigi Criscuolo, ex commerciante 60enne conosciuto a Pavia con il soprannome di Gigi Bici. Nell'abitazione di Barbara Pasetti, 40 anni, a Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), sono state isolate una serie di impronte e tracce di Dna maschile appartenenti a tre persone diverse. Al momento, la fisioterapista risulta essere l'unica indagata nel caso di Cronaca Nera. In carcere dal 20 gennaio è accusata di tentata estorsione, omicidio e occultamento di cadavere.

Continuano le perizie sulla morte di Gigi Bici

Come riportato da diverse testate nazionali, in queste ore la polizia scientifica starebbe eseguendo, su disposizione della procura di Pavia, una serie di ulteriori analisi sul materiale biologico repertato durante i sopralluoghi nell'abitazione di Barbara Pasetti. In particolare, gli inquirenti, si starebbero concentrando su delle impronte e sul Dna appartenente a tre persone, al momento ignote, diverse dalla fisioterapista.

Verranno, dunque, eseguiti una serie di accertamenti di matrice irripetibile e le tracce verranno comparate con i profili genetici di Franco Pasetti, il papà di Barbara, di Gian Andrea Toffano, ex marito della donna e di Ramon Christian Pisciotta.

Pisciotta, era amico di Gigi Bici e sarebbe stato contattato dalla 40enne indagata per "sistemare" l'ex coniuge e terminare, così, il lavoro non portato a termine dal commerciante di biciclette. Tuttavia, l'uomo, ha sempre affermato di non aver mai varcato il cancello della tenuta.

La scomparsa e la morte di Gigi Bici

Le analisi, che riguarderanno anche alcune tracce ematiche isolate sull'auto di Criscuolo, una Volkswagen Polo di colore bianco, da quanto si apprende saranno effettuate nei laboratori di Roma.

La procura di Pavia, ancora in attesa dell'esito delle perizie svolte sulla pistola e sui proiettili ritrovati in casa di Barbara Pasetti, confida nei nuovi esami per acquisire certezze in ordine alle eventuali responsabilità dell'indagata nella scomparsa e nell'omicidio di Luigi Criscuolo. I risultati potrebbero anche chiarire se vi sia stato il coinvolgimento di terze persone che potrebbero aver coadiuvato la fisioterapista nell’esecuzione del delitto o nelle fasi immediatamente successive.

Gigi Bici scomparve da Pavia, dove abitava con la famiglia, l'8 novembre scorso e, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato ucciso, con un colpo di arma da fuoco alla tempie, poche ore dopo. Il suo corpo è stato rivenuto domenica 20 dicembre, a due passi dall'entrata dalla tenuta - ricavata da un ex monastero seicentesco - di Barbara Pasetti. La donna, mamma di un bambino di 8 anni, ha sempre respinto ogni addebito sostenendo di non mai conosciuto l'ex rivenditore di bici 60enne.