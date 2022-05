Stephen Roche, ex ciclista professionista irlandese vincitore del Giro d'Italia, del Tour de France e del Campionato del Mondo nel 1987, è stato condannato al pagamento di 750.000 euro dopo essere stato dichiarato colpevole di frode da parte di un tribunale civile spagnolo. Il tribunale spagnolo ha ordinato all'ex ciclista Stephen Roche di rimborsare 750.000 euro in quanto è stato ritenuto colpevole di aver causato il fallimento, per negligenza, della società Shamrock Events con sede a Maiorca nel 2017.

Il tribunale: 'Roche disinteressandosi dell'azienda ha preferito spendere i soldi in beni di lusso'

La sentenza del tribunale civile del 13 aprile ha ritenuto che l'irlandese Stephen Roche avesse intenzionalmente usato i soldi dell'azienda per spese personali anziché usare il denaro per pagare i debiti con i creditori. La decisione riguardante la somma di 750.000 euro che l'ex ciclista dovrà pagare ha fatto seguito alle udienze di febbraio, durante le quali hanno testimoniato i creditori, l'ex personale e il curatore fallimentare nominato per lo studio di Roche.

Come riportato da Extra.ie, il giudice Margarita Isabel Poveda Bernal ha dichiarato: “Il signor Roche era perfettamente consapevole della sua situazione debitoria e invece di adottare misure per evitare di entrare in insolvenza volontaria, ha continuato a depredare i conti della società".

Il giudice continua dicendo: “Le sontuose spese del signor Stephen Roche per cose come il golf, le case in affitto, gli hotel in Svizzera e Ungheria, i ristoranti, i negozi di abbigliamento e le case di moda come Loewe, dimostrano che ha vissuto una vita nel lusso, mentre i suoi creditori non sono stati pagati. Inoltre è stato dimostrato che il signor Roche è scomparso da Maiorca nel 2017 dopo circa 25 anni di attività e che la sua scomparsa è coincisa nel tempo con l'appropriazione del reddito della sua società e il contemporaneo mancato pagamento del fisco spagnolo e dei creditori".

Roche: 'Le prove non sono sufficienti, ci sono molte cose non chiare, attenderò il ricorso'

Roche, che ha vinto la Triple Crown del Ciclismo nel 1987 - ossia il Tour de France, il Giro d'Italia e i campionati del mondo su strada nello stesso anno - potrebbe essere perseguito penalmente in Spagna, con la sentenza che gli vieterebbe anche di agire come direttore di società nel paese per sette anni.

L'ex ciclista irlandese, durante un'intervista a Extra.ie ha fatto sapere che farà ricorso contro la decisione del tribunale e ha aggiunto: "Dobbiamo aspettare che l'appello vada a buon fine. Non ci sono prove di molte cose e ci sono enormi conseguenze per qualcosa che non è del tutto chiaro. Crediamo ancora di avere la possibilità di ribaltare la situazione".