"Ilona vuole tornare a casa". A sostenerlo è e Ludmila, la mamma della 16enne di origine moldave scomparsa la sera di giovedì 21 luglio da Alfonsine (Ravenna). La donna non riesce a darsi parce e, in queste settimane, ha lanciato accorati appelli attraverso i media e i social. Anche la redazione di "Chi l'ha visto?" si sta interessando al caso. Al momento, però, nessuna delle numerose segnalazioni pervenute, è stata ritenuta attendibile e utile ai fini delle indagini.

Le parole della mamma della 16enne

Come riportato dal Il Resto del Carlino, la madre di Ilona è convinta che la figlia voglia tornare a casa, ma che per qualche motivo a lei sconosciuto sia impossibilita a contattare i suoi cari.

Ai cronisti, infatti, Ludmila, ha raccontato che la ragazza le è recentemente apparsa in sogno.

"Vuole tornare a casa - ha spiegato la donna - ma non riesce a reagire o a fare avere notizie di sé, quasi come se si trovasse sotto costrizione. Non sa neanche in quale luogo si trovi": "Proprio per il fatto d'averla sognata - ha aggiunto - il mio cuore mi ‘dice’ che Ilona è viva e che non è troppo distante da Alfonsine. Mi viene da pensare che possa essere a Ravenna, a Rimini o in un'altra località della riviera romagnola".

Anche gli inquirenti ritengono che la ragazza non si sia allontanata troppo dal luogo dove vive con la madre, il nuovo compagno ed il fratellino. E, proprio sulla base di questa convinzione, le indagini - coordinate dal pm Cristina D’Aniello - si stanno concentrando proprio su Alfonsine e dintorni.

Le operazioni - che stanno impegnando unità di comando locale, vigili del fuoco, Protezione civile, unità cinofile e droni - stando a quanto stabilito durante l'ultimo incontro in prefettura sono state estese fino all'argine del fiume Senio e continueranno anche nei prossimi giorni.

La 16enne è scomparsa dopo un litigio con la mamma

Ilona si era allontanata a casa nella serata di giovedì 21 luglio. Poco prima, da quanto è stato ricostruito, l'adolescente ha avuto un acceso litigio con la madre. Mamma e figlia si sarebbero "scontrate" per il telefonino. La 16enne, infatti, durante la cena avrebbe continuato a guardare lo smartphone ed a messaggiare; questo atteggiamento, avrebbe indisposto Ludmila.

Per questo, ad un certo punto, la donna ha chiesto alla ragazzina di mostrarle il contenuto delle chat e, dopo l'ennesimo rifiuto, le ha strappato il cellulare dalle mani.

Ilona, poco dopo, ha lasciato l'appartamento di via Murri, e non è più rientrata. I genitori, preoccupati, hanno subito sporto denuncia di scomparsa. Quella stessa sera stessa, un conoscente l'ha notata mentre camminava, da sola, all'altezza del punto vendita "Tigotà" di Corso Garibaldi. Le operazioni di ricerca si stanno rivelando alquanto complicate in quanto la studentessa non ha con sé né documenti né cellulare. Proprio nel telefono, secondo mamma Ludmila, potrebbe esserci la chiave della misteriosa scomparsa. Tuttavia, gli inquirenti starebbero riscontrando non poche difficoltà a sbloccare il dispositivo.