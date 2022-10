Dopo l'allontanamento deciso da parte della Rai nei suoi confronti il cantante Memo Remigi è tornato a parlare pubblicamente attraverso un comunicato stampa rilasciato nelle scorse ore.

Il cantante 84enne poi ha annunciato di aver dato mandato al suo legale di tutelare la propria dignità di uomo e di artista. Nella nota si legge: “Sono moralmente distrutto". Poi Remigi ha aggiunto che alla sua età non è facile superare il grave stato d’animo si trova in questo periodo.

Memo Remigi in una nota parla di provvedimento ingiusto

Memo Remigi, dopo il discusso gesto nei confronti della collega cantante Jessica Morlacchi, nel suo comunicato ha affermato:

Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto. Ho dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista".

Poi il cantante ha aggiunto: "Il provvedimento con il quale sono stato espulso da un programma a cui stavo dando la collaborazione più convinta ed entusiastica mi pare ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna inflittami, senza neppure aver sentito le mie ragioni e considerato le mie scuse.”

Enrica Bonaccorti dice la sua sul caso Memo Remigi

In questi giorni diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto dire la propria opinione su quanto accaduto a Memo Remigi.

Tra questi anche l'attrice e conduttrice Enrica Bonaccorti, che ha rilasciato un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

La conduttrice savonese ha espresso una posizione piuttosto articolata, spiegando: “Il gesto è stato inopportuno e maschilista. Non mi scaglio contro di lui anche se lo rimprovero sia per il gesto che per le giustificazioni arrampicate sugli specchi“.

Poi Bonaccorti ha aggiunto di conoscere personalmente Memo Remigi da molti anni, spiegando: “Fa scherzi in continuazione, e battute che oggi non si dovrebbero più fare, ma non è un vecchio libidinoso come lo stanno descrivendo”. Spiegando: "Andrò in tv a difenderlo, di certo mi massacreranno sui social”.

Infine ha aggiunto anche un aneddoto su un fatto che la riguarda personalmente: “A me capitò a teatro che due attori mi dessero pacche sul sedere, ma era 50 anni fa ed eravamo figli di un’epoca che finalmente si sta sgretolando”.