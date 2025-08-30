Brutta avventura per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli. La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello è rimasta coinvolta in un incidente a Las Vegas. Dopo le critiche ricevute per aver pubblicato alcune foto, Alfonso ha deciso di replicare: "Siamo vivi per miracolo. Purtroppo nel 2025 esiste ancora chi è privo di sensibilità".

La dinamica dell'incidente

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli si sono concessi una vacanza in America e mentre erano a Las Vegas il pullman su cui viaggiavano è finito fuori strada.

Alfonso ha preso subito lo smartphone per raccontare la disavventura ai follower, spiegando che la causa dell’incidente potrebbe essere lo scoppio di una ruota.

Inoltre, ha spiegato di essersi ferito a una gamba nel momento in cui ha tentato di uscire dall'abitacolo. Ancora scosso, ha raccontato di essersi accertato subito delle condizioni di Chiara e di aver visto "la morte negli occhi".

Il racconto dell’incidente di Chiara e Alfonso del Grande Fratello pic.twitter.com/BPV16uwtC9 — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 29, 2025

Lo sfogo di D'Apice

Dopo aver pubblicato alcune immagini dell'incidente, Alfonso D'Apice ha ricevuto l'affetto dei fan. Tuttavia, c'è anche chi l'ha criticato per la tempestività con cui ha raccontato tutto.

In seguito alle critiche ricevute, Alfonso replica alle critiche: "Siamo vivi per miracolo, noi e altre 20 persone.

Grazie a quei video, alle foto e al materiale registrato da altri testimoni potremo essere tutelati a livello legale e sanitario". Alfonso ha poi spiegato che nessuno deve permettersi di giudicare le sue azioni, visto che nel 2025 c'è ancora chi lucra raccontando fatti altrui senza sapere come stanno realmente le cose. Infine, ha fatto notare che quando è stato vittima di un furto è stato messo in discussione poiché alcuni utenti non credevano alla vicenda proprio per la mancanza di prove, mentre ora è stato criticato per aver documentato tutto: "Vergognatevi".

Chiara e Alfonso: amore alle stelle dopo il GF

Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. In principio, Chiara aveva mostrato un certo interesse nei confronti di Emanuele Fiori, ma successivamente si è avvicinata sempre di più ad Alfonso.

Lontano dai riflettori, i due ex gieffini sono diventati inseparabili, al punto che in diverse interviste hanno dichiarato di voler costruire un futuro solido insieme. Nonostante i pettegolezzi che vedevano Chiara poco interessata ad Alfonso, la coppia è riuscita a smentire le voci giorno dopo giorno.