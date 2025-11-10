Si è verificato un grave incidente a Budrio, in provincia di Bologna, dove un’automobile ha investito una donna di 49 anni. La vittima si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto nella frazione di Maddalena di Cazzano, intorno alle 18:30. Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze raccolte dagli inquirenti, il sinistro ha coinvolto due vetture e una bicicletta, guidata dalla vittima. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 62 anni che, secondo quanto riferito alle forze dell’ordine, non si sarebbe accorto della presenza della ciclista, tamponandola e facendola cadere sull’asfalto.

Budrio, la vittima trasportata in elicottero all’Ospedale Maggiore

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Molinella e il personale sanitario del 118. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi, rendendo necessario il trasporto in elicottero verso l’Ospedale Maggiore di Bologna.

Secondo una prima ricostruzione, la bicicletta e l’automobile procedevano nella stessa direzione, quando la vittima sarebbe stata travolta alle spalle. Dopo l’impatto iniziale, si è verificata una seconda collisione: l’uomo alla guida dell’Alfa 159 ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro una Bmw che viaggiava nella corsia opposta. Le forze dell’ordine hanno sottoposto il 62enne ai test alcolemici e tossicologici, risultati negativi.

Un’altra tragedia nel Bolognese dopo la morte

Nuova tragedia sulle strade del Bolognese, a pochi giorni dall’incidente che ha causato la morte della 18enne Ilaria Zannarini a Pieve di Cento. La giovane è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali.

La ragazza stava rientrando a casa, distante pochi metri dal punto dell’impatto, quando è stata travolta da un’automobile guidata da un uomo di 78 anni. Il conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: all’arrivo del 118, i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’automobilista non si sarebbe accorto della presenza della ragazza sulle strisce e non sarebbe riuscito a frenare in tempo. Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità di Pieve di Cento, con il sindaco Luca Borsari che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.