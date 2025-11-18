Mario Cipollini, tramite un video sui social, ha aggiornato i fan sulla sua salute direttamente dall’ospedale dove è stato ricoverato nuovamente ad Ancona a causa di problemi cardiaci. Nel video postato sul suo profilo Instagram, il campione di ciclismo ha spiegato che il suo cuore sta avendo ancora difficoltà: lo scorso anno gli era stato impiantato un loop cardiaco per monitorare a distanza il suo cuore e recentemente questo dispositivo ha segnalato delle anomalie che hanno richiesto un nuovo ricovero.

SuperMario si dice tranquillo anche se deve affrontare degli importanti problemi cardiaci

Cipollini ha aggiunto che il problema è più complesso rispetto al passato e che i medici stanno valutando anche la possibilità di inserire un defibrillatore sottocutaneo, anche se spera che non sia necessario. Ha rassicurato tutti i suoi follower dicendo di sentirsi tranquillo e di affidarsi completamente allo staff medico che già conosce bene.

Tanto affetto dai fan per l'ex campione ancora molto amato

Tra i tanti messaggi di supporto arrivati, anche quello del cantante Jovanotti che gli ha scritto: “Forza campione!”. Cipollini ha concluso con un messaggio di speranza e determinazione: “La vita va avanti, bisogna non mollare mai e affrontare tutto con coraggio.

Sarebbe bello essere su una salita nelle colline lucchesi, ma ora sono qui e questo è quello che conta”.

Oltre a questa recente vicenda legata alla sua salute, Mario Cipollini continua a essere una figura di riferimento nel mondo del ciclismo anche dopo il ritiro dalle gare. È molto attivo sui social, dove condivide spesso momenti della sua vita quotidiana e interagisce con i fan, mantenendo vivo il legame con la comunità ciclistica e i suoi sostenitori. Cipollini ha anche intrapreso varie attività imprenditoriali, tra cui l’organizzazione di eventi sportivi e collaborazioni con marchi legati al ciclismo e allo sport in generale.

Nonostante le sfide che sta affrontando, rimane una personalità carismatica e positiva, apprezzata sia come campione nel passato sia come uomo impegnato nel promuovere la cultura sportiva e uno stile di vita attivo, come fa anche la top model e ciclista Irina Krupovich nei suoi video.

Cipollini non manca di esprimere la sua passione per il ciclismo e continua a essere un punto di riferimento per tanti appassionati, dimostrando che anche al di fuori della competizione la sua energia e il suo spirito di combattente non si spengono.

Resterà in ospedale per qualche giorno ma promette di tenere tutti aggiornati sulle sue condizioni. La sua determinazione e l’affetto che riceve dai fan sono un segno tangibile della sua grande forza personale e del legame unico che ha con il mondo del ciclismo.