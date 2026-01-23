Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino Garavani, il genio italiano della haute couture morto il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni. I riflettori non si sono spenti nemmeno dopo il suo funerale svoltosi venerdì 23 gennaio a Roma e celebrato nella suggestiva Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, con una presenza enorme di personalità del mondo della moda e dello spettacolo.

Al centro dell’attenzione, oltre alla celebrazione della carriera e dell’impatto culturale di Valentino, c’è un particolare emerso nelle ultime ore: le ultime parole che lo stilista avrebbe rivolto al suo compagno, Vernon Bruce Hoeksema, durante gli ultimi istanti di vita: "Ti amo".

Camera ardente a Roma: migliaia di presenze

Nei giorni immediatamente precedenti al funerale, è stata allestita una camera ardente presso la Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti Foundation in Piazza Mignanelli a Roma. Oltre 10.000 persone hanno visitato la camera ardente in due giorni, rendendo omaggio al maestro della moda.

Fiori bianchi, rose rosse e piccoli omaggi sono stati deposti davanti al feretro, che è stato esposto in un ambiente semplice e raccolto, con due vasi di rose bianche e un ritratto sorridente dello stilista. La presenza del pubblico ha incluso non solo appassionati di moda ma anche cittadini comuni e personalità del settore sartoriale, che hanno voluto condividere un ultimo saluto.

Il funerale svoltosi a Roma

Il funerale ufficiale si è tenuto il 23 gennaio 2026 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma.

La cerimonia ha avuto un carattere solenne, con l’ingresso del feretro accompagnato da brani classici come la Lacrimosa di Mozart, scelte musicali che hanno segnato l’inizio del rito.

Alla celebrazione hanno partecipato decine di figure di spicco del mondo della moda e dello spettacolo, tra cui stilisti internazionali, editori, dirigenti di maison di moda e attori.

All’interno della basilica, erano presenti addobbi floreali prevalentemente bianchi, mentre alcuni ospiti hanno scelto di inserire nel loro abbigliamento riferimenti al celebre “Rosso Valentino”, colore simbolico del marchio e dell’estetica del designer.

Le ultime parole attribuite a Valentino

Le ultime parole attribuite a Valentino sono state menzionate dal suo compagno, Vernon Bruce Hoeksema, nel corso della camera ardente e nei commenti successivi. Lo stilista lo avrebbe salutato con un "Ti amo". Durante la cerimonia funebre, Vernon ha preso la parola e ha pronunciato un breve ma intenso intervento commemorativo. Nel suo discorso, Hoeksema ha espresso la gratitudine per il tempo condiviso con Valentino, affermando: "Non ti dico addio, ma grazie per aver camminato con me".