La scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, si è conclusa nel peggiore dei modi dopo nove giorni di ricerche: il corpo della ragazza è stato trovato privo di vita in un'area boschiva dei Colli Euganei, nel Padovano. La ragazza era uscita di casa la sera del 6 gennaio, a Teolo, dicendo ai genitori che avrebbe incontrato un'amica: da allora non si erano avute più notizie e anche Chi l'ha visto? aveva affrontato la vicenda. Dalle prime ricostruzioni, si era chiarito che Annabella Martinelli si era allontanata in bicicletta e da quel momento non aveva più dato notizie.

I nove giorni senza notizie di Annabella Martinelli

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avevano permesso di ricostruire parte del suo percorso tra Padova e l'area collinare, mostrando la giovane pedalare da sola verso i Colli Euganei. Il telefono risultava irraggiungibile già dal giorno successivo, mentre in seguito era emerso un primo elemento decisivo: la bicicletta viola era stata ritrovata legata con un lucchetto in una zona boschiva.

Poco distante, due cartoni di pizza e una bottiglietta d'acqua, che lasciavano intendere che il campo delle indagini andava ristretto a quella zona, rafforzando proprio lì l'attenzione degli investigatori. Le operazioni di ricerca si erano intensificate con l'impiego di vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, unità cinofile, droni ed elicotteri, impegnati per giorni nella perlustrazione di sentieri e zone impervie.

Parallelamente, la Procura di Padova aveva aperto un fascicolo contro ignoti, mantenendo aperte tutte le ipotesi, ma nonostante questo Annabella Martinelli sembrava come risucchiata in un buco nero.

Le testimonianze sulla scomparsa e il ritrovamento

Durante le indagini era stata raccolta anche la testimonianza di una giovane che aveva riferito di aver incontrato Annabella Martinelli la sera della scomparsa, mentre spingeva la bicicletta lungo una strada collinare. Un unico episodio, un solo incontro di pochi istanti, subito preso in considerazione dagli inquirenti che si occupavano delle indagini e che si è rivelato uno degli ultimi avvistamenti certi.

Nel pomeriggio del 15 gennio, il corpo è stato individuato da un passante all'interno del bosco, a pochi passi dal punto di ritrovamento della bicicletta.

Il cadavere di Annabella Martinelli era appeso a un albero, impiccato. Dagli accertamenti preliminari è stata avanzata l'ipotesi del suicidio, anche se saranno necessari ulteriori riscontri per chiarire completamente la dinamica e il contesto della morte.