Domenica 18 gennaio alle 19:39, sulla linea dell'alta velocità tra Malaga e Madrid c'è stato uno scontro tra due treni: il bilancio, in costante aumento, parla di 39 vittime e oltre 100 feriti. Una prima ricostruzione della dinamica parla di un possibile giunto presente sui binari che ha causato il disastro ferroviario; la linea ferroviaria era stata ristrutturata nel 2025, ma risultavano ancora numerose problematiche.

Spagna: il bilancio

All'altezza di Adamuz, un mezzo partito da Malaga e diretto a Madrid sulla linea dell'AV con 317 passeggeri è deragliato e si è andato a scontrare con un altro convoglio.

Il bilancio attualmente parla di 39 vittime e oltre 100 feriti, ma non si escludono numeri in salita a causa della portata dell'incidente. Le vittime sono state ritrovate anche a centinaia di metri dal luogo dell'impatto, poiché sono state sbalzate via.

L'inchiesta

La linea ferroviaria interessata dall'incidente era stata oggetto di lavori di ristrutturazione terminati a maggio 2025 con investimenti di 700 milioni di euro, ma stando a quanto si apprende presentava ancora numerose problematiche.

Chi indaga ha trovato un giunto fuori posto sul luogo dell'incidente. Nonostante il giunto difettoso, i treni continuavano a viaggiare sull'AV, peggiorando la situazione di giorno in giorno.

La testimonianza di una sopravvissuta

Subito dopo l'incidente, una sopravvissuta ha raccontato ai microfoni dei giornalisti: "Alcune persone stavano bene, altre stavano messe davvero male. Le avevamo davanti, potevi vederle morire ma non potevamo fare niente". E ancora: "I vigili del fuoco hanno tirato fuori mia sorella dal treno e siamo partiti con l'ambulanza, lei ora è all'ospedale ed è sotto osservazione". La ragazza ha però concluso lanciando un appello tra le lacrime: "Per favore se potete aiutarci, aiutateci a trovare il nostro cane. È come un familiare per noi, fa parte della famiglia".

Intanto il governo spagnolo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Da parte di tutte le istituzioni è arrivato il cordoglio per le vittime del disastro ferroviario in Spagna. Papa Leone XIV si è detto dispiaciuto per l'accaduto e ha pregato per tutti i defunti.