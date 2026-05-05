Due cacciatorpediniere della Marina statunitense, la USS Truxtun e la USS Mason, hanno completato con successo l'attraversamento dello Stretto di Hormuz, facendo il loro ingresso nel Golfo Persico dopo aver abilmente evitato un bombardamento iraniano. L'operazione, avvenuta il 4 maggio 2026, ha messo in luce la capacità delle unità navali americane di operare in un ambiente ad alta tensione, fronteggiando una serie di minacce coordinate provenienti dalle forze iraniane. Queste minacce includevano l'impiego di piccole imbarcazioni, il lancio di missili e l'utilizzo di droni, tutti elementi di un attacco prolungato e multidimensionale.

Le navi hanno ricevuto un supporto cruciale da elicotteri Apache e altri velivoli durante l'intera traversata, garantendo una copertura aerea essenziale.

La risposta alle minacce e l'integrità delle navi

L'attacco iraniano è stato descritto dai funzionari della difesa americana come un'azione prolungata e articolata su più livelli, mirata a compromettere il transito delle unità statunitensi. Le forze iraniane hanno impiegato missili da crociera, droni e una flottiglia di piccole imbarcazioni veloci, costringendo gli equipaggi della USS Truxtun e della USS Mason a implementare una risposta difensiva integrata. Nonostante l'intensità e la complessità degli attacchi subiti, è fondamentale sottolineare che nessuna delle due navi è stata colpita, confermando l'efficacia delle loro contromisure e la prontezza operativa del personale a bordo.

Le unità hanno mantenuto la loro integrità strutturale e operativa per tutta la durata dell'incidente.

Tecnologia e supporto aereo: il cuore della difesa

Le cacciatorpediniere USS Truxtun e USS Mason rappresentano l'avanguardia della classe Arleigh Burke Flight IIA, essendo equipaggiate con il sofisticato sistema d'arma Aegis. Questa tecnologia avanzata è fondamentale per la difesa contro un'ampia gamma di minacce aeree e missilistiche, fornendo una capacità di intercettazione e neutralizzazione superiore. Il loro armamento include un versatile sistema di lancio verticale Mk 41, che consente l'impiego di missili Standard, Tomahawk, ASROC e ESSM. Questa configurazione offre una protezione multilivello, capace di contrastare attacchi provenienti da diverse direzioni e con differenti profili di minaccia.

A complemento delle capacità navali, elicotteri Apache e Seahawk hanno giocato un ruolo decisivo, fornendo un supporto aereo diretto e distruggendo sei piccole imbarcazioni iraniane che rappresentavano una minaccia imminente per le navi in transito.

Lo Stretto di Hormuz: un corridoio vitale sotto sorveglianza

Lo Stretto di Hormuz si conferma come uno dei corridoi marittimi più strategici a livello globale, indispensabile per il flusso del traffico commerciale internazionale. Il recente transito delle due navi, parte integrante dell'operazione denominata Project Freedom, ha rappresentato una chiara dimostrazione della determinazione e della capacità della Marina statunitense di assicurare la libertà di navigazione.

L'obiettivo è mantenere aperto questo passaggio cruciale anche in condizioni di attacco diretto, grazie a una strategia che combina una robusta difesa aerea, avanzate tecniche di guerra elettronica e un costante supporto aereo. La vasta presenza militare statunitense nell'area, che include circa 15.000 militari e oltre 100 velivoli terrestri e marini, sottolinea l'impegno costante nella garanzia della sicurezza delle rotte marittime e nella salvaguardia degli interessi vitali nella regione.