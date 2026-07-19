Un grave episodio di intossicazione da cloro ha colpito otto persone nel pomeriggio del 19 luglio 2026, presso la piscina di un circolo sportivo situato a Mentana, alle porte di Roma. Tra i feriti, il caso più preoccupante riguarda un bimbo di cinque anni, trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea della capitale. L'incidente ha coinvolto anche altri quattro minori, di età compresa tra i dieci e i quindici anni, che sono stati soccorsi e ricoverati in codice giallo presso altre strutture ospedaliere.

Allarme e primi soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle 15:30, quando la sala operativa del Comando di Roma ha prontamente mobilitato la squadra di Montelibretti, inviandola al circolo sportivo di Mentana per un urgente intervento di soccorso.

All'arrivo, i vigili del fuoco hanno immediatamente riscontrato una pericolosa e alta concentrazione di esalazioni di cloro nell'aria, ritenuta la causa scatenante dei malori accusati dai bagnanti. Per garantire la sicurezza di tutti i presenti, circa cinquanta persone sono state fatte evacuare dalla struttura in via precauzionale. Di conseguenza, il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso per permettere le necessarie verifiche e bonifiche.

Dettagli sugli interventi e le condizioni dei feriti

Le squadre di soccorso hanno fornito assistenza a un totale di otto persone. Oltre al bimbo di cinque anni, la cui condizione ha richiesto il trasferimento in codice rosso, altre sette persone – tra cui i quattro minori già menzionati, di età compresa tra i dieci e i quindici anni – hanno ricevuto cure in codice giallo.

La macchina dei soccorsi è stata imponente: sul luogo dell'incidente sono confluite quattro ambulanze, tre auto mediche e tre pattuglie dei carabinieri di Mentana. L'efficace coordinamento tra le diverse autorità ha permesso di gestire la complessa situazione, assicurando la massima sicurezza per tutti i coinvolti e i presenti.

Il circolo sportivo e la chiusura temporanea

Il circolo sportivo di Mentana, una struttura ben nota nell'area metropolitana di Roma, è un punto di riferimento per attività ricreative e sportive, rivolte a un pubblico che spazia da bambini e ragazzi fino agli adulti. La sua offerta include, tra gli altri impianti, la piscina dove si è verificato il grave incidente. A seguito dell'accaduto, la direzione del circolo ha disposto la chiusura temporanea dell'intera struttura, in attesa che vengano completate tutte le verifiche tecniche e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza necessari per ripristinare le normali condizioni di operatività.