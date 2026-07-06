Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Sardegna ha ufficialmente avviato un tavolo tecnico dedicato all'analisi e alla gestione del complesso rapporto tra minori e digitale. L'iniziativa, presentata il 6 luglio 2026, si propone di riunire un'ampia rappresentanza di attori chiave, tra cui esponenti delle istituzioni, del mondo della scuola, delle associazioni e degli ordini professionali. L'obiettivo primario è quello di promuovere un confronto costruttivo per affrontare le sfide e le opportunità che l'utilizzo delle tecnologie digitali presenta per i più giovani.

Obiettivi strategici e composizione del tavolo

Il tavolo di lavoro, fortemente voluto e promosso dal Garante regionale, si prefigge di elaborare strategie condivise e concrete per la tutela dei minori nell'ambiente digitale. La partecipazione è stata estesa a un ventaglio diversificato di soggetti: sono stati invitati rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni dei genitori, degli ordini professionali di psicologi e avvocati, oltre a esperti qualificati nel campo della comunicazione e delle nuove tecnologie. Il dibattito e l'analisi si concentreranno su tematiche cruciali quali la sicurezza online, la prevenzione dei rischi digitali, l'educazione all'uso consapevole dei dispositivi e, in modo particolare, il contrasto al cyberbullismo, un fenomeno in costante evoluzione che richiede risposte efficaci.

Il ruolo fondamentale del Garante regionale

L'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Sardegna si configura come un organismo indipendente, con il compito precipuo di promuovere e salvaguardare i diritti dei minori all'interno del territorio regionale. Tra le sue molteplici funzioni rientrano la vigilanza scrupolosa sull'applicazione delle normative esistenti a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, la promozione attiva di iniziative di sensibilizzazione mirate e una costante collaborazione con enti sia pubblici che privati per la realizzazione di progetti specifici e innovativi. Il Garante svolge, inoltre, un'essenziale funzione di ascolto e mediazione, raccogliendo con attenzione le segnalazioni provenienti dal territorio e proponendo soluzioni concrete e tempestive per la protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Durante la sessione di presentazione del tavolo tecnico, il Garante ha enfaticamente ribadito l'importanza di una "collaborazione ampia e trasversale" tra tutti gli attori coinvolti, considerandola indispensabile per poter "garantire ai minori un ambiente digitale sicuro e inclusivo". Questo primo incontro ha segnato l'inizio di un percorso che porterà, nei prossimi mesi, alla definizione di linee guida operative chiare e strutturate, frutto del contributo sinergico di tutti i soggetti che prenderanno parte ai lavori.