Il Cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, ha espresso una posizione chiara e decisa sulla vicenda di Spin Time, dichiarando che «sarebbe sbagliato archiviare la questione con il solo sgombero del palazzo». L'intervento del Cardinale Reina giunge in un momento di elevata attenzione sulla situazione dello stabile romano, recentemente oggetto di un provvedimento di allontanamento. Reina ha sottolineato come la vicenda rappresenti un problema serio per la Capitale, affermando che «questa città affronta un problema serio: il rischio di perdere l'anima che da sempre costituisce la sua vera identità».

Il Cardinale ha inoltre ribadito con forza il ruolo della Chiesa di Roma, evidenziando la sua presenza costante: «La Chiesa di Roma, chiamata a presiedere nella carità, c'è. E sarà sempre dalla parte delle persone che alzano il loro grido di sofferenza, che cercano una mano tesa, e una comunità da chiamare casa». Le sue parole mettono in luce l'esigenza di non limitarsi a una gestione puramente amministrativa della questione Spin Time, ma di considerare attentamente le implicazioni sociali e umane che coinvolgono le numerose persone che vi hanno trovato rifugio.

La storia dell'occupazione di Spin Time

Spin Time è un edificio situato nel cuore di Roma che, negli ultimi anni, è diventato un simbolo di accoglienza e solidarietà.

Lo stabile è stato occupato e trasformato in un vero e proprio centro di accoglienza e aggregazione, fornendo un tetto e supporto a numerose famiglie e persone in difficoltà. All'interno delle sue mura sono stati offerti spazi vitali per lo svolgimento di attività sociali e culturali, creando un punto di riferimento per la comunità. La situazione di Spin Time è rapidamente diventata oggetto di un intenso dibattito pubblico, specialmente in seguito all'annuncio dello sgombero, che ha generato forti reazioni tra gli occupanti e le diverse realtà associative attive sul territorio.

La resistenza della comunità e le soluzioni future

All'interno di Spin Time si sono tenute diverse assemblee, durante le quali gli occupanti hanno espresso la loro ferma volontà di non abbandonare lo stabile.

La comunità che si è consolidata attorno a questo spazio ha enfatizzato l'importanza cruciale di preservare un luogo di accoglienza e solidarietà, evidenziando il profondo legame che si è creato tra le persone che vi risiedono e il quartiere circostante. Il confronto sulla gestione futura dello stabile continua a coinvolgere attivamente istituzioni, associazioni e cittadini, ponendo l'accento sulla necessità impellente di individuare soluzioni che sappiano conciliare sia il rispetto della legalità sia la tutela delle necessità sociali delle persone coinvolte.