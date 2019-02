Annuncio

Se immaginare la colazione perfetta significa sognare una scodella gigante di latte con i cereali croccanti, allora la merenda perfetta sono le barrette vegane al cioccolato fondente e al riso soffiato. Burro d’arachidi cremoso, sciroppo d’acero puro, estratto di vaniglia…la ricetta per cucinare in casa gli snack golosi al cacao amaro e ai cereali croccanti ha le carte in regola per proporre una variante più genuina e più sostanziosa della versione originale in grado di rimanere ugualmente deliziosa e peccaminosa.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Porzioni: 8 barrette vegane

Il tempo di preparazione non comprende il tempo di refrigerazione di 20 minuti.

Ingredienti

3 tazze di riso soffiato ;

; 3/4 tazza di burro d’arachidi cremoso (o di burro di mandorle );

cremoso (o di ); 1/2 tazza + 2 cucchiai di sciroppo d’acero puro (o di nettare di cocco biologico o di sciroppo di riso integrale );

puro (o di o di ); 1 cucchiaio di estratto di vaniglia ;

; 1 tazza di cioccolato fondente fuso (o 1/2 tazza + 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere);

fuso (o 1/2 tazza + 1 cucchiaio di in polvere); 1/4 tazza di olio di cocco (se il composto risulta troppo secco).

Procedimento

Foderare una teglia da 20 x 20 centimetri con 2 fogli di carta oleata da sistemare ciascuno in una direzione diversa e mettere da parte.

Versare 3 tazze di riso soffiato in una ciotola grande e mettere da parte.

Unire 3/4 tazza di burro d’arachidi cremoso (o di burro di mandorle), 1/2 tazza + 2 cucchiai di sciroppo d’acero puro (o di nettare di cocco biologico o di sciroppo di riso integrale) e 1 cucchiaio di estratto di vaniglia in una casseruola media a fiamma bassa e mescolare gli elementi fino a farli amalgamare completamente utilizzando una spatola resistente al calore.

Togliere la miscela dal fuoco e aggiungere 1 tazza di cioccolato fondente fuso (o 1/2 tazza + 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere) e 1/4 tazza di olio di cocco (se il composto risulta troppo secco). Girare delicatamente gli elementi per 2 minuti e incorporarli alla miscela.

Versare il composto sopra ai cereali croccanti e mescolarlo utilizzando una spatola resistente al calore fino a quando il cioccolato fondente non rivestirà uniformemente il riso soffiato. Dato che la miscela sarà densa, sembrerà che non copra bene i cereali croccanti, ma lavorare gli ingredienti con un po’ di olio di gomito basterà a combinarli.

Travasare e stendere il composto nella pirofila preparata. Comprimere la miscela verso il basso con un cucchiaio per compattarla e per rendere la superficie omogenea.

Inserire il blocco al cioccolato fondente e al riso soffiato nel congelatore per 20 minuti, poi estrarlo tirando ogni lato dei 2 fogli di carta oleata, quindi tagliarlo in 16 quadrati. Conservare le barrette vegane al cioccolato fondente e al riso soffiato in un contenitore ermetico a temperatura ambiente per 5 giorni o congelarli per 2 mesi.

Valori nutrizionali

Porzione: 2 barrette vegane | Calorie: 252 kcal | Carboidrati: 31 g | Proteine: 9 g | Grassi saturi: 3 g | Sodio: 116 mg | Potassio: 456 mg | Fibre: 7 g | Zuccheri: 12 g | Calcio: 5 % | Ferro: 16,4 %