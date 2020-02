La prova del cuoco, il programma di cucina più celebre della tv condotto da Elisa Isoardi, affiancata da Claudio Lippi va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12 su Rai 1. In ogni puntata la squadra del pomodoro rosso e quella del peperone verde si sfidano preparando deliziose Ricette che verranno giudicate da tre arbitri rinomati.

Chiacchiere di Carnevale: la ricetta di Sal De Riso

Ospite della puntata di lunedì 17 febbraio è il maestro della pasticceria Salvatore De Riso, che ha preparato in diretta il dolce di Carnevale per eccellenza, accompagnato da una crema golosa al cioccolato fondente e cacao.

Le chiacchiere - chiamate anche bugie, frappe o meraviglie a seconda della regione - sono semplicissime da preparare, ma al contempo contraddistinte da una leggerezza e croccantezza unica che fa impazzire grandi e piccini.

Ingredienti

Per le chiacchiere:

100 grammi burro

10 grammi sale

75 grammi zucchero

175 grammi uova intere (3 uova)

25 grammi vino bianco

500 grammi farina 00

Bacca di vaniglia qb

Cannella qb

Scorza di agrumi grattugiata qb

Olio di semi di girasole qb

Per il cioccolaccio:

800 grammi acqua

400 grammi zucchero

200 grammi cacao amaro in polvere

30 grammi amido di mais

140 grammi cioccolato fondente al 70%

250 grammi latte condensato

60 grammi burro fresco

Sale qb

Preparazione delle chiacchiere con il cioccolaccio:

Iniziate dalla preparazione dell'impasto delle chiacchiere.

All'interno di una planetaria unite le uova, lo zucchero, la cannella, la vaniglia e il sale. Aggiungete man mano tutti gli altri ingredienti: prima il burro a temperatura ambiente, poi la farina setacciata, il vino bianco e la scorza degli agrumi. Impastate qualche minuto fino a ottenere un impasto liscio e piuttosto elastico. Avvolgete l'impasto nella pellicola trasparente e fatelo riposare in frigorifero per almeno un'ora.

Nel frattempo preparate il cioccolaccio: unite tutte le polveri - lo zucchero, il cacao, il sale e l'amido di mais - e miscelatele bene con una frusta a mano. In una pentola portate ad ebollizione l'acqua e aggiungete il latte condensato. Versate le polveri nel composto di acqua e latte condensato e mescolate energeticamente. Aggiungete il cioccolato fondente e fatelo sciogliere. Trasferite la crema di cioccolato in una ciotola di vetro, unite il burro a pezzettini e fate raffreddare in frigo.

Riprendete l'impasto delle chiacchiere e stendetelo molto sottile (circa 2 millimetri) con il mattarello. Ricavate dalla sfoglia le chiacchiere, tagliandole nella forma desiderata e friggetele in olio bollente fino a doratura perfetta. Scolatele con la schiumarola e fatele raffreddare sulla carta assorbente. Spolverizzatele con lo zucchero a velo e affogatele in coppette di cioccolaccio. Se gradite, decorate con qualche pinolo tostato.