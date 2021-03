Il Pudding è una specialità alimentare sia dolce che salata. In genere viene preparato nei paesi anglofoni, come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada.

Il pudding dolce è molto simile al budino. Di solito alla preparazione vengono aggiunti uova, latte, burro, uva passa fichi, mandorle, albicocche e altri prodotti alimentari. Si consuma come uno snack o un dessert.

Il pudding rustico di pane è una deliziosa combinazione di sapori, un dolce casalingo ideale da portare a tavola anche per le grandi occasioni. L'ingrediente principale è per l'appunto il pane raffermo. Per risultare particolarmente soffice e cremoso, deve essere cotto a bagnomaria.

Per avere un composto più speziato si possono anche spolverizzare le fette di pane con noce moscata o cannella e servirlo con una salsa di albicocche.

Di questa leccornia esistono diverse varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più gustosa.

Ingredienti

Ingredienti per sei persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 30 minuti

180 gr di albicocche secche

70 gr di uvetta sultanina

30 gr di burro

500 gr di pane a fette

olio per lo stampo

due dl di latte

due dl di panna fresca

una stecca di vaniglia

180 gr di zucchero semolato

tre uova sbattute

1-2 cucchiai di succo di limone

Preparazione

Per prima cosa si devono mettere a mollo le albicocche per una notte intera in 7 dl di acqua.

L'indomani occorre preriscaldare il forno a 180 gradi.

Ammollare l'uvetta in acqua calda per 20 minuti, sciorinarle e unirle a 70 grammi di albicocche. Spalmare poi di burro le fette di pane private della crosta e ridotte in listarelle.

Cospargere di olio una teglia e riempirla con le varie fette di pane rivolte verso l'alto e con degli strati di albicocche. Miscelare poi il latte e la panna in un pentolino, aggiungere 120 grammi di zucchero, una baccello di vaniglia e fare sobbollire il tutto.

Occorre poi levare la vaniglia e addizionare le uova frullate con il latte caldo.

Traversare la crema di uova sulle fette di pane, facendo in modo di far assorbire tutto il liquido al pane. Adagiare un foglio di alluminio intriso di olio. Adagiare lo stampo in una casseruola da forno con le estremità alte, versare a metà di acqua calda. Cucinare nel forno per 55 minuti, avendo cura che a fine cottura la crema sia ben rassodata.

Preparare poi la salsa di albicocche: bollire per 20 minuti le albicocche restanti con il loro liquido di ammollo. Addizionare 70 grammi di zucchero, il succo di limone e rimestare per sciogliere meglio lo zucchero. Scemare poi il composto in una crema frullarla e quindi versarla sul pudding.

Quando il dolce sarà cucinato occorre toglierlo dal bagnomaria e lasciarlo riposare per 15 minuti nell'apposito recipiente. Adagiarlo poi sul piatto da portata e servirlo con la salsa a parte.